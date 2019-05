Eurovíziós Dalfesztivál - Pápai Joci: bízunk a továbbjutásban

A szakmai zsűri hétfőn este pontozza az első elődöntő produkcióit. Pápai Joci ennek kapcsán felidézte, hogy két évvel ezelőtt Kijevben a döntőben a zsűritől alig kapott pontot, a közönségnek köszönhette, hogy végül a 8. helyen zárta a dalfesztivált.

"Este megpróbálom meggyőzni a zsűrit is, az a célom, hogy a legjobb legyek már most" - fogalmazott. Mint mondta, a hétfői próba után elégedett a produkcióval, a színpadkép is olyan lett, amilyet elképzeltek.

Pápai Joci köszönetet mondott mindazoknak, akik az MTVA-val közösen hirdetett fotópályázatukra elküldték édesapjuk fényképét vagy apaként a saját fotójukat. Ezekből egy különleges, sokak számára személyes színpadkép született és bár a magyar versenydalt Pápai Joci édesapja inspirálta, a fotókon keresztül mindenki úgy érezheti, hogy egy kicsit az ő édesapjáról is szól a Molnár Ferenc Caramellel közösen írt szerzemény.

Pápai Joci beszámolt arról is, hogy Jeruzsálembe is ellátogatott és az ott szerzett élmények óriási hatással vannak rá.

A Magyarországot képviselő énekes az Eurovíziós Dalfesztivál első, keddi elődöntőjében egyedül lép színpadra. A produkcióban szereplő két vokalista, Katona Petra és Feng Ya Ou Ferenc a színfalak mögül fogja támogatni. Pápai Jocit az első elődöntőben hetedikként láthatják majd a tévénézők.

A Duna Televízió a keddi és csütörtöki elődöntőt, valamint a szombati döntőt is élőben közvetíti 21 órától az izraeli helyszínről Rátonyi Kriszta és Fehérvári Gábor Alfréd, Freddie közreműködésével. Előtte 20 óra 30 perctől Hangolódjunk az Eurovízióra! címmel felvezető műsort sugároz a csatorna Forró Bence műsorvezetésével. Ebben a nézők nyomon követhetik Pápai Joci útját A Dal 2019 döntőjétől az Eurovíziós Dalfesztivál színpadáig és megismerkedhetnek a többi ország versenyzőivel is.

Pápai Joci A Dal történetében az első előadó, akinek kétszer is sikerült megnyernie a válogatót. Két évvel ezelőtt Origo című dalával győzött és Magyarország képviseletében a 8. helyen végzett a kijevi Eurovíziós Dalfesztiválon.



MTI