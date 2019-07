Evakuálni kellett a Tescót, füst terjengett az áruház belterében

Evakuálni kellett egy Tesco áruházat, miután kigyulladt az épület tetején lévő klímaberendezés. A füst a beltérbe is bejutott.

Idő előtt be kellett fejezniük vásárlásaikat az embereknek a nagymihályi Tesco áruházban, ugyanis füst szivárgott be az épület belső tereibe. Az áruházból a bevásárlókat és az alkalmazottakat is evakuálták.

Mint kiderült, az egész egy kigyulladt klímaberendezés miatt történt. Az egyik alkalmazottnak poroltóval sikerült megfékeznie a lángokat, még mielőtt a tűzoltók a helyszínre értek volna. Az eset során keletkezett kárt 3 000 euróban határozták meg.

A tüzet eloltó alkalmazott könnyebb füstmérgezést szenvedett, ezért orvosi segítségre szorult. Az épület belterének kiszellőztetését követően az áruház újfent fogadta a vásárlókat.



noviny.sk/para