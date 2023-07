Évek óta csődközelben a nagymegyeri TSM, de most segítségül hívtak egy régi ismerőst!

A képviselő-testület bizalmi szavazást is tartott a város hulladékgazdálkodásával és műszaki szolgáltatásaival foglalkozó TSM Kft. ügyvezetőjével szemben, de nem váltották le. Kineveztek viszont mellé egy másikat, aki korábban már betöltötte ezt a posztot.

Archív felvételek: Cséfalvay Á. András

Évek óta téma a TSM kft. csődközeli helyzete, a cég ugyanis gyakorlatilag minden évben hatalmas veszteséget termel.

A Finstat adatatai szerint 2017-ig ez a veszteség kb. 35 és 45 ezer euró között mozgott évente – egyetlen évet leszámítva, a 2015-öst, amikor enyhe (kb. 2 ezer eurós) plusszal zártak. 2018-ban a veszteség elérte a 63 ezer eurót, 2019-ben a 102 ezret, míg 2020-ban – az első járványos évben – a 152 ezret, az azóta eltelt két teljes évben pedig visszacsökkent évi 60 ezer euró alá.

A százezres mínuszt produkáló 2019-es évet követően 2020 májusában Holényi Gergő akkori polgármester saját hatáskörben, annak rendje s módja szerint le is váltotta a képviselő-testület által megválasztott Paxián Károlyt. Hangsúlyozta, hogy amikor a cég ügyvezetőjét visszahívta, a TSM 67 ezer euróval tartozott a szociális, illetve egészségbiztosítóknak, valamint az adóhivatalnak, és felsorolta a korábbi évek veszteségeit is.

Akkoriban téma volt a testületi üléseken, hogy visszatérítendő hitellel kellene támogatni a nehéz helyzetbe került termálfürdő mellett a TSM-et is, Holényi azonban az első jóváhagyásánál megvétózta a képviselő-testület erről szóló határozatát, mikor pedig a testület megtörhette volna a vétót, a polgármester már leváltotta Paxiánt, és visszahívta a helyére a 2018 végétől fél évig ideiglenesen a céget vezető Nyilfa Pétert, napi ügyvivőnek pedig kinevezte Michnya Róbertet. Miután Holényi „saját” embereket nevezett ki, a testület nem törte meg a korábbi vétót, és nem hagyta jóvá a nagy összegű hitel folyósítását a cégnek.

Holényi egyébként nem volt túl igazságos Paxiánnal szemben, hiszen ő tulajdonképpen csak egy évet kapott a cég élén, és mint ő maga elmondta, 2019 májusában már 45 ezres veszteségnél járt a cég, mikor annak vezetését átvette Nyilfától (az ő kinevezését egyébként később törvénytelennek nyilvánította és érvénytelenítette a bíróság). Igaz, meg sem álltak aztán 100 ezerig mínuszban, de a fele akkor is Nyilfa alatt termelődött, akit Holényi visszahelyezett. Paxián figyelmeztetett arra is, hogy míg 2018-ban csúcsot ért el a cég 1,2 millió eurós forgalmával, addig 2019-ben, Holényi első évében a város 580 ezer euróval csökkentette a megrendeléseit a cég felé – mindeközben viszont a városi cég alkalmazottait fizetni kellett, a személyi kiadások nem csökkentek a felére. Tény, hogy „csúcsforgalom” idején is 63 ezer eurót tett ki a TSM hiánya.

Paxián Károly

Mindezt egyébként a Finstat adatai is alátámasztják. A 2018-as rekordévet követően 2019-ben csupán 615 ezres, 2020-ban pedig 585 ezres forgalmat bonyolított le a cég, melynek nagy részét a szolgáltatásai adták. 2021-ben és 2022-ben aztán a forgalma újra megnőtt, de csupán hozzávetőlegesen évi 875 ezer euróra.

Paxiánt egyébként egy hónappal később, 2020 májusában visszahelyezték tisztségébe, ez volt ugyanis a képviselők feltétele azért cserébe, hogy a város hitelt folyósítson a cégnek. A problémák nem múltak el, sőt, mint fentebb említettük, a 2020-as volt a TSM legrosszabb éve a hiány magasságát tekintve.

A városvezetés tavaly novemberi cseréje után is fennállt ugyanez a helyzet, amikor a három nagyobb városi cég ügyvezetői közül Paxián Károly volt az egyedüli, aki a helyén maradt. Júniusban, amikor a városi cégek előző évi zárszámadásai kerültek a képviselő-testület elé, újból előkerült a téma, hogy a TSM-mel valamit tenni kell, mert az állandó veszteségtermelésnek nem lesz jó vége. Az elmúlt évek kumulált gazdasági eredménye a Finstat adatai szerint már megközelíti az 500 ezer eurót mínuszban.

Paxián Károly szerint ennek fő oka, hogy a város által megrendelt szolgáltatásokért fizetett pénz nem fedi a valós költségeket.

Kórósi Zalán képviselő akkor egy határozati javaslatot nyújtott be a cég restrukturalizációjára, annak érdekében, hogy elkerüljék a csődeljárást. Szavai szerint aki egy kicsit is foglalkozik a számokkal, az tudja, hogy már most csődeljárás alatt kellene lennie a cégnek.

Paxián erre reakcióként sajnálatát fejezte ki, hogy 2019-es kinevezése óta egyszer sem kapott olyan értékben megbízást a cég, mint ami mellett bebizonyíthatták volna, hogy képesek hasznot termelni.

Varga Albin szerint hiba volt egész évre szerződést aláírni a céggel, mivel a gyors áremelkedés is okozta azt, hogy időközben a költségek a vállalt szolgáltatások értéke fölé nőttek.

Megfogalmazódtak egyébként kritikák is a cég munkájával kapcsolatban, a képviselők, illetve a nagymegyeri Facebook-fórumon a lakosok részéről is, elsősorban a fűnyírással kapcsolatban. Fel is merült, hogy ezt a tevékenységet át kellene vennie a városi hivatalnak.

„Sok sikert annak, aki majd átveszi ezt tőlünk”

– reagált Paxián, aki felvázolta azt is, hogyan érné el, hogy 2024-ben a cég már nyereséget termeljen, mégpedig olyan magasságút, hogy abból az elmúlt jét év veszteségét kifedjék. Ehhez szerinte az kellene, hogy számlázás helyett az elvégzett szolgáltatások költségvetései alapján nyújtott dotációként jusson városi forrásokhoz a vállalat.

Csémi Istvánnak viszont kételyei támadtak, hogy sikerülhet kb. 100 ezres nyereséget termelni egyetlen év alatt, mivel ehhez szerinte minimálisan 1 millió eurós forgalomra volna szükség.

Ezt a vitát akkor a cég zárszámadásának tudomásul vételével tulajdonképpen csak felfüggesztették, az e héten megtartott plénumon viszont már egy olyan javaslat került a testület elé, melynek egyik pontja Paxián Károly leváltását helyezte kilátásba azzal együtt, hogy a cég megbízott ügyvezetőt kapna augusztustól az év végéig, az ősz folyamán pedig pályázat keretén belül választanák meg az új ügyvezetőjét, aki 2024-ben venné át a cég irányítását.

Soóky Marián

Soóky Marián polgármester is aggodalmának adott hangot a céggel kapcsolatban, és kifejtette, a képviselőkkel történt több fordulós egyeztetés után jutottak ide, mivel a cég veszteségei már a mindennapi működését veszélyeztetik.

Kórósi Zalán ugyanakkor emlékeztetett, nem tartaná helyénvalónak, hogy egy hosszú éves, lényegében a cég megalakulásától tartó negatív fejlődést egyetlen ügyvezető nyakába varrnák. A pályázattal ugyanakkor egyetértett.

Végül a bizalmi szavazást megtartották, a jelenlévő 12 képviselőből viszont csupán 5-en szavaztak Paxián visszahívása mellett. Még ezt megelőzően nagy többséggel (9 igen/3 nem) megszavazták Magyarics Norbert kinevezését ideiglenes ügyvezetőként.

Magyarics 2015 áprilisától, Lojkovič Sámuel polgármesteri ténykedése idején már betöltötte ezt a posztot, és 2011-es létrejötte óta éppen a 2015-ös volt az egyedüli – enyhén – nyereséges éve a TSM-nek. Ő az egyike volt azoknak a városi ügyvezetőknek, akit Holényi Gergő a megválasztása után nem hívott vissza – noha Magyarics végül néhány hónap elteltével, 2019 februárjában maga mondott le.

(SzT)