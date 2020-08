Évekre is lesittelhetik azt, aki terjeszti a koronavírust Szlovákiában

A rendőrség kezében pillanatnyilag is ott van a Büntető Törvénykönyv rendelkezése a fertőző betegségek terjesztéséről, ám nincs hozzá egy lista a fertőző betegségekről - írja a SME.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter a minap megjegyezte, hogy szeretne fellépni az ún. szuperterjesztők ellen, akiktől a legtöbben kaphatják el a betegséget. Azt mondta, hogy a Covid-19 elssorban miattuk terjed ilyen gyorsan. Az összes fertőzött mintegy 10 százalékát alkotják, de a 80-%-ukat ők fertőzhették meg.

Hogy kik is ők, arről Zuzana Eliášová, a minisztérium szóvivője ad egy közelebbi magyarázatot. Szuperterjesztőnek minősülhet egy személy a megfertőződése utáni első napokban, amennyiben felelőtlenül viselkedik. Ilyenkor ugyanis a vírus nagy mennyiségben található meg a szervezetében, és ha ilyenkor megy el az ember tömegrendezvényekre, ahol az emberek ráadásul nem viselnek maszkot, könnyedén elszabadulhat a pokol.

Ezt jelenti például az is, ha egy fertőzött személy klubokat, bárokat látogat, ahol sűrűn vannak az emberek, közel állnak egymáshoz, ráadásul a zát térben a szellőzés sem épp megfelelő. A fenti leírás megfelel többek között a pozsonyi képviselőre, Adam Berkára, aki egy Facebook-bejegyzésében ismerte be, hogy fertőzött, és mielőtt erről tudomást szerzett, végigjárta a pozsonyi klubokat.

Az ilyen szuperterjesztők felelőtlen viselkedése ellen szeretnének most fellépni, a maszkviseletet ezért a rendőrség és a katonaság is ellenőrizheti. Egy fertőző betegség gondatlan terjesztője egytől öt évig, szándékos terjesztője pedig négytől tíz évig terjedő szabadságvesztésre is számíthat, elméletileg. Az új Büntető Törvénykönyv 2006 óta van érvényben viszont a vonatkozó rendelkezéshez nem csatoltak azóta egy listát a fertőző betegségekről. Az utolsó, ami rendelkezésre állhat, az 1987-es.

Peter Bubla, az igazságügyi minisztérium szóvivője szerint nem zárkóznak el az elől, hogy szakmai vita induljon erről, a kezdeményezést azonban az egészségügyi tárcára hagyják. Utóbbi viszont erre kitérő választ ad, mondván, tárcaközi egyeztetésre van szükség.

Pillanatnyilag tehát a rendőrségen múlik, hogy egy-egy konkrét esetben alkalmazza-e a Büntető Törvénykönyv vonatkozó passzusát a veszélyes fertőző betegségek terjesztése kockázatát szándékosan vagy gondatlanságban növelő személyekről, vagy sem.

A jelenleg kiszabható büntetések: - a szájmaszk hiányáért 331 euró, a mostani rendkívüli helyzetben 1659 euróig terjedő pénzbírság - a karanténszabályok megsértéséért 1659 euróig terjedő pénzbírság - a nyitva tartás vagy tömegrendezvény szervezését illető szabályok megsértéséért 20 ezer euróig terjedő pénzbírság - fertőző betegség (például Covid-19) tudatos terjesztéséért négytől tíz évig terjedő börtön - fertőző betegség (például Covid-19) gondatlan terjesztéséért egytől öt évig terjedő börtön

(SME)