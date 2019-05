Az ország lakosságának 75 százaléka naponta átéli az úgynevezett hűtőszekrényvakságot, amikor a hűtőbe kukkantva úgy érzi, nem tud mit főzni vagy nem tudja, mit egyen. Az egyik élelmiszer-ipari vállalat közvélemény-kutatásából derült ez ki, melyet több európai országban is elvégzett.

„A hűtőszekrényvakság, vagy más néven az üres hűtő szindróma azt eredményezi, hogy túl sok olyan élelmiszert dobunk ki, amit még megehetnénk, vagy olyan sokáig tartogatjuk a hűtőben, hogy végül tényleg megromlik” - mondta Eva Fúriková, a Hellmann's cég által végzett felmérés projektvezetője. „Ahelyett, hogy a hűtőből vennénk ki ételt, pár másodperc után becsukjuk az ajtaját és telefonon rendelünk valamit, vagy kiszaladunk valamilyen gyorsételért” - magyarázta a hűtőszekrényvakságról Fúriková.

A felmérés szerint Szlovákiában a legtöbben (46 százalék) naponta átlagban kettő-négy alkalommal nyitják ki a hűtőajtót, 29 százalék ötször-hatszor. Az emberek döntő többsége, 88 százaléka azonban csak néhány másodpercre. „Tízből nyolcan állították, hogy szinte pontosan meg tudják mondani, mi minden van a hűtőjükben. Ennek ellenére a háromnegyedük mondta, hogy tanácstalanul bámul a hűtőbe, majdnem ugyanennyien érzik úgy, nem tudják eldönteni, mit főzzenek az alapanyagokból vagy mit egyenek az ott található élelmiszerekből” - tette hozzá a projektvezető.

A szlovák földművelésügyi minisztérium adatai szerint évente fejenként 100 kilogramm élelmet dobunk ki. A felmérésből az is kiderült, hogy pont a friss élelmiszerekkel a legnagyobb a pazarlás, a gyümölcsökkel és a zöldségekkel, továbbá kenyér és pékáru, szalámik és sajtok kerülnek leggyakrabban a szemétbe. A kidobás okaként több dolgot is meg lehetett jelölni, a leggyakrabban adott válasz az, hogy „már kezdett büdösödni” (82 százalék), vagy „már nem nézett ki jól” az étel (66 százalék). A válaszadók 56 százaléka azt is mondta, hogy „már nem volt kedve megenni a maradékot vagy a felbontott élelmiszert”.

