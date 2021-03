Évente plusz 10 milliárd dollárt kereshetne Hollywood a színesbőrű alkotók nagyobb támogatásával

Egy új tanulmány szerint a fekete filmeseknek sok akadállyal kell megküzdeniük a filmes és televíziós ágazatban, jelentősen alulreprezentáltak Hollywoodban, pedig az egyenlőtlenségek felszámolása évente tízmilliárd dolláros többletbevétellel is járhatna.

-illusztráció- (Fotó: Pixabay)

A McKinsey & Company által készített tanulmány több mint 2000 film adatait dolgozta fel, és több tucatnyi filmes szakemberrel, köztük írókkal, rendezőkkel, producerekkel, ügynökökkel, színészekkel és stúdióvezetőkkel készített interjúkat. A kutatás együttműködött a BlackLight Collective szervezettel, a filmes ágazat egy fekete filmes vezetőket és alkotókat tömörítő koalíciójával is.

A tanulmány megállapította, hogy a média és szórakoztatóipar évente legalább mintegy 150 milliárd dolláros bevételt könyvelhet el. Mindazonáltal Hollywood további 10 milliárd dolláros éves bevételre, majdnem 7 százalékkal többre tehetne szert, ha megfelelően kezelnék az egyenlőtlenségeket. A fekete filmesek projektjeit ugyanis az adatok szerint folyamatosan alulfinanszírozták és alulértékelték, annak ellenére, hogy napnál világosabb bizonyítékok utaltak rá, hogy a befektetéseket túlszárnyalja megtérülésük - írta a kutatásról a deadline.com.

A McKinsey-tanulmány összecseng a tavaly októberben megjelent, a kisebbségek hiányos reprezentáltságát vizsgáló jelentéssel (Beyond Checking A Box: A Lack of Authentically Inclusive Representation Has Costs at the Box Office), ami a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem (UCLA) egy intézetében készült.

Továbbra is kevés fekete filmes szakember kap lehetőséget a kamera előtt és mögött, különösen kevés a fekete producer, rendező és forgatókönyvíró. Viszont ha a produkció legalább egy vezető tagja fekete, annak kimutatható hatása van ezekre a szerepekre. Ettől eltekintve azonban a fekete alkotók, filmesek reprezentációja a kamera mögött 15 éve nem változott - hangsúlyozta a tanulmány. A hollywoodi filmek íróinak, rendezőinek, producereinek kevesebb mint 6 százaléka fekete - tették hozzá.

A tanulmány azt is megállapította, hogy a fekete színészek pályájuk elején és első éveiben jelentősen kevesebb esélyt kapnak arra, hogy főszerepet játszhassanak, mint a fehérek. A pályán eltöltött első tíz évben a fekete színészek átlagosan hat vezető szerepet kapnak, míg fehér kollégáik tízet.

McKinsey szerint a fekete filmeseknek sokkal többet kell küzdeniük - vagy akár szó szerint zsebből fizetniük is azért -, amit mások gond nélkül megkapnak.

A hollywoodi döntéshozó pozíciókban ugyancsak súlyosan alulreprezentáltak az afroamerikaiak. A tanulmány szerint a televíziós vezetők 87 százaléka, a filmes vezetők 92 százaléka fehér. Emellett az ágazat három vezető ügynökségének ügynökei és döntéshozói szintén mintegy 90 százalékban fehérek.

McKinsey négy lépésben határozta meg a szükséges változtatásokat, amelyeket a streamingcégek, stúdiók, ügynökségek és más iparági szereplők megtehetnek a faji egyenlőség felszámolásának előmozdítására.

Elsőként a vállalatoknál biztosítani kell - különösen a kamera mögötti alkotók és a vezetők körében - a sokszínű képviseletet. Második lépésként növelni kell az átláthatóságot és elszámoltathatóságot. Harmadik lépésben az ágazat vállalatainak meg kell keresnie és pénzügyileg támogatnia kell a feketék történeteinek széles skáláját. Végül ezeknek az intézményeknek együtt kell működnie és létre kell hoznia egy független érdekvédelmi szervezetet, amely összehangolja a cselekvést az egész rendszerben.

(MTI)