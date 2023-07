Évi 26 ezer bajba jutott ember mostantól nem egy lepattant sürgősségire érkezik Galántán

Amikor valamilyen osztályt felújítanak egy-egy kórházban, gyakran kívánnak a lehető legkevesebb pácienst. Ezt befolyásolni nem lehet, mostantól viszont azt a rengeteg beteget, aki egy nehéz élethelyzetében a sürgősségire kerül Galántán, egy modern, tiszta és korszerű környezet fogadja, ami a közérzete javításán keresztül bizonyára az állapotára is kihat. Átadták az új sürgősségi betegfelvételi osztályt a régió egyik legfontosabb egészségügyi intézményében.

Fotók: Cséfalvay Á. András (További fotókért kattints a képre!)

„Nagy nap ez a galántai kórház számára, és egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk a Pro Care-Svet zdravia hálózatánál is, mivel sikerült előre lépnünk olyan irányba, amilyen irányba szeretnénk előmozdítani a szlovákiai egészségügyet” – értékelt Radoslv Čuha, a hálózat vezérigazgatója.

Úgy véli, mivel a sürgősségi osztály egyfajta belépőpont a kórházba, nagyon fontos, hogy ne csak szép és reprezentatív legyen, de biztonságos is. Bízik benne, hogy egy ilyen felújított környezet motiváló lesz az ott dolgozók számára, és méltó menedékül szolgál a pácienseknek.

Alexandra Pavlovičová, a kórház igazgatónője emlékeztetett, hogy Galántán körülbelül 5-6 évvel ezelőtt kezdtek megvalósítani egy koncepciót, melynek lényege egyfajta „hot floor” létrehozása, tehát olyan terepé, ahol egy helyen, egymáshoz közel elérhetők azok az osztályok, melyek a sürgősségi ellátást igénylő páciensek számára a legfontosabbak. Így került az első emeletre 2018-ban a radiológiai osztály röntgennel, CT-vel, 2020 végén, a járványidőszak kellős közepén az aneszteziológiai és intenzív ellátást biztosító OAMIS, most pedig a sürgősségi.

Utóbbi pillanatnyilag még a harmadik emeleten működik, Jozef Fatrsík sürgősségi főorvos szavai szerint július közepétől költözik az első emeletre.

Az említett koncepciót összesen mintegy 5 millió euróból valósították meg, ebből 3,4 millió eurót nyújtott támogatásként az Európai Unió. Magának a sürgősségi betegfelvételi osztálynak az új kialakítása mintegy 1,4 millió euróba került.

Ez magába foglalta egy teljes értékű műtőteremnek megfelelő, az életveszélybe került páciensek ellátását szolgáló újraélesztő helyiség (crash room) kialakítását, valamint egy modern betegosztályozó rendszer (triázs) bevezetését. Ez azt jelenti, hogy egy ott szolgálatot teljesítő nővér a pácienseket aszerint rendeli majd be, hogy az állapotuk mennyire sürgős ellátást igényel.

A felújítási munkálatok 2022 szeptemberében kezdődtek, és most fejeződtek be. Az új osztályra két ponton lehet belépni, az egyiket a mentősök számára alakították ki. Az osztály rendelkezik saját szűrőrendszerrel ellátott izolációs helyiséggel és 9 várakozásra fenntartott betegággyal is.

Emellett hat betegágyat tudnak egyszerre megfigyelni kamerával és mikrofonnal. Fatrsík elmondta, hogy ezáltal különböző problémákkal, például szívrohammal, szívritmuszavarral vagy épp végbéli vérzéssel érkező pácienseket is megfigyelhetnek egyidejűleg. „Amellett, hogy ezáltal figyelemmel kísérhetjük a páciens állapotának változásait, és gyorsabban beavatkozhatunk, felügyelhetünk arra is, nem húzza-e ki véletlenül az érbe vezetett kanült” – szögezte le.

A sürgősségi osztályon létrejöttek speciális vizsgálati helyiségek belgyógyászati, neurológiai vagy egyéb, sebészeti beavatkozást igénylő megbetegedések kezelésére is.

Fatrsík beszélt arról, hogy 2018-ban még 18 ezer embert tudtak ellátni a sürgősségi osztályon, 2022-ben azonban ez a szám már 26 ezerre emelkedett, ami azt jelenti, hogy napi szinten átlagban 71 pácienssel fordul meg náluk. Ezt a számot az is eredményezi, hogy a Galánta melletti nagy ipari parkot és a régióban mintegy 30 idősotthont szolgálnak ki.

Az új sürgősségi a személyzet megerősítését is igényelte, a főorvos elmondása szerint azonban már csaknem teljes egészében sikerült elérniük a kívánt létszámot.

Az átadó alkalmával rövid látogatást tett a kórházban Michal Palkovič egészségügyi miniszter is, aki elmondta, minden olyan kezdeményezésnek örvend, amely előbbre viszi az egészségügyi ellátást Szlovákiában.

„Mindannyian tudjuk, hogy a sürgősségi osztály az, amire a legnagyobb szükség van, ahol a halaszthatatlan beavatkozásokat végzik, amelynek száz százalékosan kompetensnek kell lennie és személyzetileg is a legerősebbnek, hiszen ez a kórház ütőere” – fogalmazott. Bízik benne, hogy az Eu aktuális hétéves programidőszakában a lehető legtöbb hasonló projekt valósulhat meg országszerte, melyek során kulturáltabb körülményeket teremtenek a munkavégzés, és az egészségügyi ellátás számára.

Örömének adott hangot Jozef Viskupič megyeelnök is, kifejtve, hogy a régió számára ez azt is jelenti, hogy ha vannak ötletek, akkor lesz rá forrás is. „Fél éve még leírták ezt a kórházat, most viszont már biztosan nem így lesz” – húzta alá.

Kolek Péter, Galánta polgármestere pedig arra emlékezett vissza, hogy képviselő volt a városi önkormányzatban, amikor döntöttek a kórház magánkézbe történő eladásáról, és úgy véli, ennyi idő távlatából ez jó döntésnek bizonyult. „Nem telik el egyetlen év, hogy valamilyen jelentős beruházás meg ne valósulna” – fogalmazott.

Elmondta, korábban a lányával volt kénytelen a sürgősségi osztályra látogatni, ami nem jelentett pozitív élményt, már csak ebből kifolyólag is nagyra értékeli ezt a beruházást.

„A lehető legkevesebb beavatkozást és a lehető legtöbb sikeres beavatkozást kívánom a személyzetnek” – hangsúlyozta.

(SzT)