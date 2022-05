Évtized elszólását produkálta az amerikai exelnök: "brutálisan lerohanták Irakot...vagyis Ukrajnát!" (VIDEÓ)

Az történt ugyanis, hogy az amerikai exállamfő a beszédében az ukrán elnököt méltatta, illetve azt jegyezte meg Volodimir Zelenszkijről, hogy ő a 21. század Winston Churchillje. Rögtön ezt követően belekezdett egy gondolatba, ami egy szerencsétlen elszólásba torkollott, amivel saját magát Putyinhoz hasonlította.

W. Bush szembeállította az országát hősiesen védő ukrán vezetőt Vlagyimir Putyin birodalmával, ahol a politikai ellenfeleket bebörtönzik, ami ahhoz vezet, hogy "Oroszországban nem működnek a fékek és ellensúlyok és egy ember döntése, hogy indokolatlanul és brutálisan lerohanták Irakot...vagyis Ukrajnát.”

Former President George W. Bush: “The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine.” pic.twitter.com/UMwNMwMnmX