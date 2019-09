Exfelesége szerezte meg Piťo egykor nagy csinnadrattával letámadott villáját!

2011 novemberének egyik hajnalán kommandósok törtek rá a szervezett bűnözés egyik fővezérére annak lamacsi házában. A gyerekszoba ablakát törték be, füstgránátokat dobáltak szét. körbevették az épületet és még a házhoz vezető utcát is lezárták.

Piťo apja, Marián Ondrejčák akkoriban a Plus jeden deň napilapnak nyilatkozott róla, hogy fia akkori barátnője, Adriana Pospíšilová otthon tartózkodott, ahogy két kislányuk is. "Azt mondta nekem a telefonban, hogy Juraj már öt perce kinyitotta az ajtókat, de még mindig az ablakokat törték be a gyerekszobán. Nem is értem, a lépcsőkön hamarabb feljutottak volna..." - mesélte.