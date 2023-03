Ez az 5 dolog szerepel az aranyérbetegségben szenvedők tiltólistáján

Az aranyeresség egy igen gyakori betegség napjainkban, amely számos kellemetlen tünettel jár. Ezek közül az egyik a nehézkes, fájdalmas székelés. Ezt megelőzendő jó, ha figyelünk arra, miket fogyasztunk ilyenkor. Mutatjuk, mit nem érdemes enni, inni.

Az aranyeresség legfőbb tünetei

Azt, hogy valaki aranyeres-e, sokszor nehéz eldönteni. Ha nem vagyunk benne biztosak, hogy az aranyér tüneteit tapasztaljuk-e magunkon, jobb, ha felkeresünk egy szakorvost, aki ki tudja zárni a többi betegséget. A Dr. Bánfalvi Aranyér Központban többféle proktológiai vizsgálatot is végeznek, kellemes, nyugodt környezetben zajlik a diagnosztizálás és a gyógyítás is.

Mindenképp érdemes velük felvenni velük a kapcsolatot, ha az alábbiak közül bármelyiket is tapasztaljuk:

Nehéz, sokszor fájdalmas székelés

Nyálkás, esetleg véres széklet

Viszkető érzés a végbélnyílás környékén

Duzzadt, érintésre fájdalmas csomó a végbélnél

A fenti tünetek megjelenésekor célszerű azonnal változtatni az életmódunkon, többet pihenni, ugyanakkor mozogni is rendszeresen, kevesebbet stresszelni, és ami különösen fontos: az étrendünkön változtatni. Mutatjuk, mi az, amit nem ajánlatos fogyasztani aranyeresség esetén.

Finomított szénhidrát, cukor

A cukros ételek, italok eleve kerülendők, ha egészségesek szeretnénk maradni. Legtöbbször ugyanis ezek azok a termékek, melyek fogyasztása hízáshoz vezet, ennek következményeképpen pedig kialakulhat magas vérnyomás, különböző szívbetegségek és aranyér, sőt vastagbélrák is.

Válasszunk a finomított szénhidrát helyett teljes kiőrlésű gabonaféléket, ezek rostokban gazdagabbak, segítik az emésztést, és a súlygyarapodás is elkerülhető általuk. Kerüljük a cukros, szénsavas üdítőket, a fehér kenyeret és a péksüteményeket, ha jót akarunk magunknak.

Tejtermékek

A tejtermékekkel is csínján kell bánni, amikor az aranyér megjelenik vagy kiújul. Bár sok tejtermék - kefir, joghurt - segíti az emésztést, a betegség idején a gyakori székelés és a hasmenés is egyaránt fájdalmas lehet. A tejalapú élelmiszerek negatívan befolyásolják a belek savképző képességét.

Rágcsák, sós és csípős ételek

Nemcsak a cukros, hanem a sós és túl csípős ételekről is mondjunk le aranyérbetegség idején. A sós rágcsák is hizlalnak, de emellett azért is kerülendők, mert visszatartják a vizet, ami szintén nem tesz jót az emésztésünknek.

A fűszeres ételek irritálhatják a beleket, hasmenést, fokozott székelési ingert is okozhatnak, és ez hátráltatja a gyors felépülést az aranyerességből.

Alkohol

Az alkohol is ugyanilyen hatással bír: egyrészt dehidratál, másrészt szintén okozhat hasmenést, végbélirritációt. Legfeljebb napi 1 pohár vörösbort engedélyezhetünk magunknak, de magas alkoholtartalmú szeszes italokat és szénsavban gazdag pezsgőt ne igyunk.

Egyébként is érdemesebb bulizás, szórakozás helyett pihenni, visszahúzódni, ha aranyértől szenvedünk, kerüljük a hajnalig tartó mulatozásokat.

Kávé, tea

Csökkentsük a napi kávéadagunkat is, a koffein nagy mennyiségben szintén okozhat gyomorbántalmakat. Relaxáljunk inkább többet.

(PR-cikk)