"Ez az arrogancia csúcsa" - Majský megint nem jött el a tárgyalására, nélküle hoznak döntést

A Legfelsőbb Bíróságon szerdán folytatódik Jozef Majský fellebbezésének megtárgyalása, ő azonban ismét nem jelent meg, és nem is küldött a szlovák hatóságoknak igazolást - számolt be róla az Aktuality. Majskýt korábban 9 évre ítélték első fokon a BMG/Horizont-perben, ő azonban fellebbezést nyújtott be, ezért az ítélet nem emelkedett jogerőre. Azóta pedig folyamatosan távolmaradt a tárgyalásoktól és nem ment bele, hogy távollétében folytassák a pert.