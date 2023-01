Ez az öt tipp betartása megakadályozhatja, hogy a gatyánk is rámenjen a villany- és gázszámlára

A DenníkN összegyűjtötte azt az öt leghasznosabb tanácsot, aminek köszönhetően az emberek különösebb pénzkiadás nélkül csökkenthetik háztartásuk fogyasztását.

Ha minden jól megy, januártól csak minimálisan nőnek a háztartások kiadásai a villanyáram-, a hő- és a gázfogyasztást illetően. Ez viszont csak ideiglenes megoldás, a következő évtől az állam már nem engedheti meg magának az emberek megsegítését. Ez azt jelenti, hogy ha jövő évtől képtelenek leszünk spórolni a hő-, víz-, villany- és gázfogyasztáson, azt kockáztatjuk, hogy 2024 januárjától ugrásszerűen nő majd a havi zálog fizetése. Az sem kizárt, hogy 2023 folyamán módosítják majd az árakat – ez főként a villanyáramra érvényes.

A DenníkN összegyűjtött öt tanácsot, amelyek segíthetnek enyhíteni az ársokkot.

1. Mosáskor a víz felmelegítése fogyasztja a legtöbb áramot, nem pedig a mosódob forgása. Ha például rövidebb idő alatt akarjuk kimosni ruháinkat, a gép ezt azzal kompenzálja, hogy hosszabb ideig mos magasabb hőfokon. A hosszabb programoknál ez úgy működik, hogy a gép dobja hosszabb ideig forog alacsonyabb hőfokon, ez pedig kevesebb fogyasztást is jelent.

2. A Szlovák Innovációs és Energetikai Ügynökség (SIEA) adatai szerint akár 70 százaléknyi energiát lehet spórolni azzal, ha az ételt mikrohullámú sütőben melegítjük, nem pedig a főzőlapon. Villanytűzhelyen való főzéskor úgy spórolhatunk leginkább, ha a főzőlap bekapcsolásakor a legmagasabb fokozatot választjuk, majd a szükséges hőmérséklet elérését követően alacsonyabbra váltunk. Az étel elkészítésének befejezése előtt 5-10 perccel érdemes alacsonyabb hőfokozatra váltani, vagy teljesen leállítani a tűzhelyet, a fazekat pedig lefedni. Ha tésztafélét főzünk, érdemes a vizet gyorsforralóban felmelegíteni, majd miután felforrt, átönteni a gáz- vagy villanytűzhelyen lévő fazékba. Csak annyi vizet használjunk főzésre, amennyire feltétlenül szükségünk van. Ha például 1 liter víz helyett csak a szükséges negyedét használjuk fel, az energiafogyasztás 75%-kal csökken.

3. Egy áramfogyasztást mérő készülékkel is csökkenthetjük fogyasztásunkat. Ezeket a készülékeket a berendezés és konnektor között helyezik el, és folyamatosan információt ad a felhasznált áramról. A DenníkE tesztje szerint megközelítőleg 4 százalékkal sikerült csökkenteni egy energiatakarékos háztartás éves fogyasztását, ha a lakók rendszeresen figyelni tudják az áramfelhasználást. A fogyasztást ráadásul 8 százalékkal is csökkenteni lehetne, ha a lakók nem otthonról dolgoznának. A tévék és számítógépek esetében viszont csak úgy lehet spórolni, ha spórolósabbra cserélik őket, vagy más beállításokkal használják őket.

4. Számoljuk össze, hogy érdemes-e otthonról dolgozni, és milyen készülékeket használunk közben. Matej Veverka energetikai konzulens szerint, ha otthoni munkavégzés során a notebookot, a grafikai számítógépet, a wi-fi-routert, a tévét és a rádiót napi nyolc órát használják minden munkanap, valamint a wi-fi-routert 24 órát minden munkanap, a teljes kiadás a villanyáramra megközelíti a havi 12 eurót. Ehhez még hozzá kell számítani a kisebb fogyasztók használását, valamint a hőfogyasztás megemelkedő kiadásait. Vannak emellett olyan kiadások is, amikkel az ember talán nem is számol – ilyen például a mobil feltöltése is. A DenníkE szerint azon is érdemes elgondolkodni, hogy a wi-fi-routereknek magas a fogyasztásuk, és csak ritkán van rá szükség éjszaka. Ezért érdemes elhelyezni egy néhányeurós időzítőt a készülék és a konnektor közé, ami késő éjszaka kikapcsolja a routert, reggel pedig vissza. Ezáltal akár 30 százaléknyi feleslegesen elhasznált áramot spórolhatunk meg.

5. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a háztartások 23-ról 18-ra csökkentik a benti hőfokot, amivel 35-40 százalékot lehet spórolni, például a gázon. Viszont ezt sem érdemes túlzásba vinni. A belső falak hőmérsékletének csökkenése és kedvezőtlen páratartalom esetén nő a penész kialakulásának a kockázata. Erre akkor van a legnagyobb esély, ha a helyiségben 15 fok körülire csökken a hőmérséklet. Az ideális páratartalom fenntartását rövid, de intenzív szellőztetéssel lehet fenntartani. Hogy figyelemmel tudjuk kísérni a páratartalom mértékét, érdemes beszerezni egy ennek kimutatására alkalmas készüléket. A belső helyiségek legideálisabb páratartalma 45-60 százalék között van. Magasabb érték esetén érdemes ablakot nyitni.



(DenníkN)