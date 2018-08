Ez az SNS-es álprobléma most akkor csak vihar a biliben vagy a háttérben megy a kavarás a kormánybuktatás Fekete Péter kártyájával?

Andrej Dankót, a parlament SNS-es elnökét zavarják azok a kijelentések, melyek szerint a Híd kiléphet a koalícióból, és elege van a sajtón keresztül történő üzengetésből. Bugár Béla szerint viszont a nemzetiek vihart kavartak egy biliben, ami nem is ér annyit, hogy az ember kommentálja – itt tartunk a legújabb SNS-Híd közötti „vitában”, ami látszólag a parlament külügyi bizottsága által szerdán elfogadott állásfoglalás miatt pattant ki. De van, aki szerint ez csak figyelemelterelés, és a háttérben el akarják sózni a kormánybuktatás Fekete Péter kártyáját.

„Ha a Hídnak nem tetszik ez a kormánykoalíció, akkor ne üzengessen a médián keresztül, hanem cselekedjen úgy, ahogy azt politikailag érzi” – közölte Danko. A nemzetiek vezetője ezt a külügyi bizottság körüli szerdai adok-kapok kapcsán jelentette ki. Danko elmondta, hogy teljesen egyetért Jaroslav Paškának, az SNS első alelnökének az álláspontjával, mely szerint Cséfalvay Katalin, a Híd jelöltje megsértette a koalíciós szerződést. Hozzátette: sokkhatásként érte, hogy Bugár pártelnök az ellenkezőjét gondolja. „A koalíció a kompromisszumokról és a szabályok betartásáról szól. Megszoktam, hogy Kresák úr és Žitňanská asszony azt csinálnak a koalícióban, amit akarnak. Ugyanakkor elutasítom, hogy az SNS minden megállapodást betartson, Cséfalvay pedig a saját PR-ján ügyködik” – jelentette ki Danko.

Portálunknak nyilatkozva

a Híd elnöke elmondta, nem ér annyit az egész, hogy kommentálásra méltassa ezt a fejleményt. „Az SNS-nek néha vannak olyan megmozdulásai – például az ombudsmannal kapcsolatos álláspontjuk - amelyek kemény kijelentéssel kezdődnek, és aztán vihart okoznak a biliben. Ettől a kérdéstől van most egy sokkal komolyabb ügy, mégpedig az, hogy a végére kell járni, részt vett-e egy szlovák állami szerv egy külföldi személy elrablásában. Ha igen, akkor tudjuk, mit kell tennünk. Akkor nem vállalhatjuk annak bélyegét, hogy egy emberrablásba keveredett kormány tagjai maradjunk.

Ha viszont nem sározódott be az államhatalom, akkor a másik oldalnak – a sajtónak, az államfőnek - el kell ismernie, hogy tévedtek és bocsánatot kell kérniük."

A nemzetiek legújabb nekibuzdulását másképpen ítéli meg Simon Zsolt.

A külügyi bizottságban dolgozó független honatya szerint a koalícióban egyesek keresik, kinél maradjon végül a Fekete Péter kártya, azaz kire lehessen majd ráfogni a kormány bedöntését. Mert hogy arra állítólag most érkezett el a kellő alkalom. Úgy véli a Hídból két éve kilépett és egy új párt létrehozását mérlegelő politikus, hogy bár a három koalíciós partnert egymásnak teremtette a sors, de ha már fel kell áldozni valakit, akkor vannak, akik a hármuk közül a legkisebb támogatottságú pártra, a Bugár Béla vezette tömörülésre mutogatnak.

Már csak azért is, mert a következő választások során valószínű, hogy a párt be sem kerül a parlamentbe, és akkor már vigye is el a koalíció szétverésének balhéját a törvényhozáson kívülre.

Mint ismeretes, a törvényhozás külügyi bizottsága szerdán elfogadott egy állásfoglalást, amelyben elutasítják a Krím annektálásának és megszállásának a legitimálását azáltal, hogy szlovák köztisztviselők látogatnak oda. A bizottság tagjai arra reagáltak, hogy Peter Marček egykori Sme Rodinás, jelenleg független képviselő nemrég a félszigetre utazott. A szavazás során egy jelenlévő tartózkodott a szavazástól, a többiek támogatták a javaslatot. Az SNS és a Smer-SD képviselői nem jelentek meg a bizottsági ülésen. A nemzetiek szerint a határozat elfogadásával Cséfalvay megsértette a koalíciós partnerek együttműködési szabályait. Ez a lépés szerintük kizárja, hogy Cséfalvay továbbra is a funkciójában maradhasson.

Bugár azt állítja, hogy nem szegték meg a koalíciós szerződést. „Nem szeghettük meg a koalíciós szerződést, mert abban az áll, hogy a koalíciós szerződés megszegése az, amikor az egyik koalíciós partner nem ért egyet egy javaslattal, és azt a másik koalíciós partner az ellenzék segítségével szavazza meg. Ebben az esetben a Hídon kívül a kormánykoalíció egyetlen tagja sem volt jelen, s így nem szeghettük meg a szerződést, hiszen senki sem mondta, hogy problémája van a határozattal” – közölte a pártelnök.

A józanságáról messze földön híres Smer-SD arra szólította fel a koalíciós partnereit, hogy tartózkodjanak az olyan lépésektől, amelyek feszültséget kelthetnek közöttük. Egy biliben tomboló vihar erre nem is lenne képes. A kormány bedöntésének balhéját jelképező Fekete Péter tukmálása viszont annál inkább.

(sárp)