Ez az új Covid-automata már a zöld járásoknál is érezhető lesz, de ha narancssárgára fordul a helyzet, akkor meg pláne

Hétfőtől lép életbe az új Covid-automata, amelyik az országos helyett a regionális intézkedésekre összpontosít. Az ebből adódó új korlátozásokat leginkább a jövő héttől narancssárgára váltó kilenc szlovákiai járásban érzékelik majd, de azért a zöld jelölésű régióknál is oda kell figyelni, ha éppen lagzira vagy tömegrendezvényre lenne valaki hivatalos. Ja, és szájmaszk mindig legyen nálunk!

Illusztráció (AP/TASR)

Ahogy arról már beszámoltunk, a vendéglátósok és a rendezvények szervezői jövő héttől három működési rend közül választhatnak majd, aszerint, hogy milyen védettségi hátterű ügyfélkör felé nyitnak.

- Az egyes számú lehetőség szerint csak a teljes mértékben beoltottakat engedik be.

- A második eshetőségnél az oltottak mellett "befogadják" a negatív teszttel rendelkezőket, valamint a Covidot korábban leküzdőket is. Ebben az esetben a szlovák megjelölés alapján úgynevezett OTP-s kategóriáról beszélünk.

- A harmadik megközelítés alapján mindenkit beengednek, megkülönböztetés nélkül.

Azt a három rezsimet a szolgáltató egységek szabadon váltogathatják, akár egy napon belül is, mivel nincs megszabva, hogy meddig kell fenntartani a választott működési rendet. Aztán attól függenek az adott korlátozások, hogy melyik célközönséget választja ki mondjuk a vendéglátós.

Egy példán keresztül futtassuk le mindhárom említett "bebocsátási" kategóriát:

(1.) Ha egy étterem úgy dönt, hogy csak a vakcinázottakra összpontosít, akkor a beltere még akkor is tárt kapukkal fogadhatja a vendégeket, ha közben az adott régió megjelölése - a legenyhébb jelölésű zöldről narancssárgán és aztán piroson keresztül - bordóra vált.

(2.) Amennyiben a tulaj úgy dönt, hogy az ún. OTP-sek felé orientálódik, akkor bordós helyzetben már csak a terasz felé terelheti a vendégeit, befelé már nem.

Most még nehéz ezt komolyan venni, hiszen szinte az összes járásunk zöld, ahol a mindhárom lehetséges működési rend szerint működő étkezde befogad mindenkit.

(3.) De már most hétfőtől lesz 9 olyan régió is, ahol az automata szerinti narancssárga színkód érvényes, és ahol a beoltatlanokat - azaz bárkit - befogadó vendéglátósok kénytelenek lesznek kizárólag a teraszt felajánlani a megszomjazó látogatóinak, és ott is csak tíz helyet, a beltérbe meg egyáltalán nem engedhetnek vendéget.

Az ugyanilyen "színű" régióban működő resti, amelyik csak a védettekre fókuszál - a beoltottaknak és a már említett OTP-seknek - továbbra is megteríthet bent, legfeljebb csak négyen ülhetnek az asztalnál.

Tehát a hétfőtől zöldről narancssárgára váltó Poprádi járásban lehetnek olyan vendéglők, ahol csak a teraszt nyithatják meg a - bármilyen "hátterű" - vendégeik előtt, meg olyan bárok is, amelyek felszolgálnak a beltérben - a valamilyen védettségi igazolást produkálni képes OTP-seket.

Lagzik és torok

Ami a déli - kivétel nélkül zöld - járásokat illeti, ezekben a régiókban a lagziknál és a halotti toroknál mutatkozik meg, mekkora különbség lehet a három működési rend között. A beoltottakra koncentráló helyek 400 vendéget engedélyeznek beltéren, az OTP-seket "felkarolóak" 200-at, a mindenki előtt nyitva állóak számára meg egyszerűen tilos lesz ilyen eseményt szervezni.

Rugalmas a működési rend

Ez a három osztatú működési rend bármikor megváltoztatható, akár egy napon belül többször is. Például egy étterem tulajdonosa mondhatja azt, hogy ebédidőben mindenkit befogad, az oltatlanokat is, de este már csak az OTP-seket.

Ellenőrzés

A vendéglátó egységek vezetőinek és a rendezvényszervezőknek jogukban áll ellenőrizni a vendégek védettségi "állapotát": mondjuk ha ellátogatunk egy koncertre, a belépéskor nem csak a jegyet ellenőrzik le, hanem azt is, van-e nálunk negatív eredményű teszt vagy a beoltást igazoló - elektronikus vagy papíralapú - dokumentum. Ugyanezt a kontrollt elvégezheti egy étterem pincére is.

Ez az új Covid-automata a tömegrendezvényekre - misékre, vendéglőkre és lagzikra, torokra összpontosít, az élelmiszerboltok más elbírálás alá esnek. Ez utóbbiak az összes fázisban nyitva lehetnek, még ha a bordóról feketére is vált az adott járás, bizonyos létszámkorlátozással.

Nagy változás a világjárvány szlovákiai második hullámához képest, hogy a legrosszabb -fekete jelölésű helyzetben is nyitva tarthatnak a nem létszükségleti cikkeket árusító üzletek is, de kizárólag az OTP-s - azaz valamilyen igazolást felmutatni képes személyek számára.

(DennikN alapján)