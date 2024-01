"Ez igazából olyan, mint a Tetrisz, csak a való életben" - ezen találó hasonlattal írja le saját munkakörét Belán Zsolt, a METRANS munkatársa

Belán Zsolt, a METRANS munkatársa elárulja, hogy milyen feladatokkal jár az áruk átrakása teherautók és konténerek között.

Mit rejt a munkája?

A vámrámpán dolgozom, ahol a kollégáimmal együtt az a feladatom, hogy az árukat biztonságosan be- és kirakjuk a konténerekből. Azokat az árukat, amelyeket konténerekbe vagy teherautóra rakunk, gondosan és az előírásoknak megfelelően kell rögzíteni, hogy a szállítás során ne sérüljenek meg.

Miért olyan fontos az áruk rögzítése?

Az áruk nem mozoghatnak a vonaton, majd a hajón történő szállítás során, hogy ne sérüljenek meg és ne veszélyeztessék a szállítás biztonságát. Ez a legfontosabb a tengeren, ahol a konténerszállító hajók gyakran zord óceánokon közlekednek, és ahol az áruk helyes rögzítése kulcsfontosságú. A számítógépes alkalmazás itt segít abban, hogy az árukat hogyan kell elhelyezni és rögzíteni a konténerben.

Van speciális felszerelése az áruk mozgatásához?

A konténerben korlátozott hely áll rendelkezésre a rakodóeszközök számára. Az áruk mozgatásához speciális technológiával rendelkezünk. Targoncáink 16 tonnás és 18 tonnás teherbírásúak, valamint normál 2,5 tonnás targoncák. Ezekkel a rakodási tervnek megfelelően közvetlenül a konténerbe rakodjuk a különböző típusú árukat. Ez a valóságban olyan, mintha Tetriszt játszanánk, hogy az áru elférjen, és a szigorú nemzetközi szállítási előírásoknak is megfeleljen. Ezután a szállítás során fellépő erők pontos számítása szerint rögzítjük az árut.

Az árukat mindig közvetlenül, "köztes tárolás" nélkül szállítják át?

Elmondható, hogy legtöbbször igen, ritkán tárolják az árukat. A munkánk része a vámhatósággal való együttműködés. Az áruk vámvizsgálata esetén a mi feladatunk az áru kirakodása a konténerből, és a szükséges árucikkek előkészítése az ellenőrzéshez. Erre a tevékenységre van egy csarnokunk, hogy az átrakandó árura ne essen eső vagy hó.

Milyen árukat szokott rakodni, és van-e arról tudomása, hogy a konténer mit rejt?

Legtöbbször van információnk arról, hogy milyen árukat raknak a konténerekbe, és ennek megfelelően intézkedünk. A kollégáimmal közösen készítünk egy rakodási tervet, melyet követve döntjük el, hogyan rakodjuk be, hogyan osszuk el a súlyt és rögzítsük az árut a konténerben. Néha normál raklapokról van szó, máskor túlméretes árukról, például technológiai berendezésekről és gyártósorokról, vagy akár autókról. Az áruk sokféleségének köszönhetően munkánk sosem unalmas.

Autókat is említett, tehát az autókat is konténerekben szállítják?

Igen, néha járművek eladásáról, importjáról, exportjáról van szó, és néha a tulajdonosok a világ más részeire szállítják járműveiket.

Milyen emberekkel dolgozik együtt?

Öt fős csapat vagyunk a vámperonon, egy műszakban dolgozunk. Remek a csapat, a munkatársaimmal jó barátok lettünk. Az ember alig várja, hogy egy ilyen csapatban dolgozhasson.

Hogyan kerültél ebbe a munkakörbe?

Miután 15 évig Magyarországon dolgoztam, ahol különböző munkákat végeztem, például évekig hivatásos kerékpáros futár voltam Budapesten, újra itthon, Rozsnyón kerestem a helyem. A barátnőmmel vettünk egy régebbi házat Dunaszerdahelytől néhány kilométerre, elkezdtük átalakítani, és egy barátom azt mondta, hogy ha stabil munkát keresek egy jó cégnél, ahol felépíthetem a jövőmet, akkor jöjjek a METRANS-hoz. Hat évvel ezelőtt jöttem, és azóta is boldog vagyok ebben a munkakörben.

Mit élvez a legjobban a munkájában?

Azt, hogy ez nem egy monoton munka. Gondolkodni kell azon, hogy mit csinálsz. Figyelned kell arra, hogy mit kezelsz, szinte minden nap teljesen más feladatunk van.

Hogyan szereted eltölteni a szabadidődet, mik a hobbijaid?

Szeretek utazni, de most sok időt töltünk otthon, mivel a családi ház átalakításán dolgozunk. Tizenöt évig aktív single speed kerékpáros voltam, ez a hobbim megmaradt, munkába is azzal járok, ha az időjárás engedi. Egyébkéntis szeretek még a hegyekben is kerékpározni, többször részt vettem a METRANS csapatában a Kukkonia Tour versenyen a kollégáimmal. Szeretek olvasni, snowboardozni is, és újabban a sakk is bekerült a hobbijaim közé.

Utazóként van kedvenc úti célod vagy régiód?

Ha csak egy úti célt kellene választanom, akkor Skandinávia az örök kedvenc, mint például Svédország, Finnország, Dánia és Norvégia. A nagy, de megvalósíthatatlan álmok között pedig Új-Zéland szerepel.

