Ez a két rendőr segített bejutni egy szülő anyukának a pozsonyi kórházba

Az apuka, Jaroslav számolt be a történtekről: párjánál a 35. hétben megindult a szülés. Ő hívta a mentőket, mivel azonban a 112-esen nem tudtak azonnal mentőautót küldeni, beült a kocsiba a párjával, és elindultak Pozsonyba (azt nem osztották meg, hogy honnan, de valószínűsíthetően a közelből).

"Ligetfalu elején már kocsisor volt, de megláttam a rendőröket és megkértem őket, kísérjenek be. Ők minden további nélkül bekapcsolták a szirénát és nem sokkal később már bent voltunk a kórházban. A pici és a feleségem is még megfigyelés alatt vannak, de már nincsenek életveszélyben. Ha a kocsisorban kellett volna várakoznom, annak biztosan nem lett volna jó vége, ezért is köszönöm nekik" - fogalmazott.

Róbert Luknár alzászlós és Bindics Bálint törzsőrmester később meg is látogatták a családot a kórházban, az erről készült felvételeket pedig megosztották.

