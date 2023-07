Ez lesz az egyetlen benzines modellje a Porschenek

A Porsche a jövőben úgy tervezi elektromossá alakítani modellpalettáját, hogy 2030-ra az elektromos járművek a vállalat értékesítéseinek 80 százalékát tegyék ki. A német autógyártó cég tervei szerint az ikonikus 911-es maradna az egyetlen belső égésű motorral szerelt jármű a kínálatban - nyilatkozta Karl Dums, a Porsche e-üzemanyag részlegének vezetője szerdán.

Fotó: TASR/AP - illusztráció

Miután a német luxusautógyártó cég e-üzemanyagokba fektetett, a vállalat lobbizni kezdett uniós szinten is, hogy 2035 után is engedélyezzék a Porsche 911 gyártását, ezért a környezetvédők is folyamatosan figyelemmel kísérik az üggyel kapcsolatos fejleményeket.

"A Porsche elektromos járművekkel kapcsolatos tervei és a cég e-üzemanyagokba történő befektetése teljesen elkülönül egymástól" - mondta Karl Dums.

"A Porsche elektromossá alakítja a kompakt SUV modelljét, a Macant, ezt követi majd a 718-as modell, majd a legnagyobb számban értékesített Cayenne" - közölte Dums. "A 911, amely 2022-ben az értékesítések 13 százalékát tette ki, kivételnek számít" - tette hozzá.

Az e-üzemanyagot megkötött szén-dioxidból és megújuló forrásból származó hidrogénből állítják elő - amikor elégetik, újra szén-dioxid keletkezik, ami támogatói szerint károsanyag-mentessé teszi.

Karl Dums hozzátette, hogy a HIF Global által fejlesztett e-üzemanyag inkább a repülőiparra és a nehéz gépjárművekre összpontosít, mivel a személygépjárművek többsége majdnem teljes mértékben elektromos lesz.

Autóipari szakértők szerint az e-üzemanyagokat csak a piac kis részét képező, felsőkategóriás modellekben fogják használni. Az e-üzemanyagok jelenleg jóval többe kerülnek, mint a benzin vagy a dízelolaj.

A Porsche tavaly mintegy 320 ezer járművet gyártott, bevétele pedig 37,6 milliárd euró volt.



(MTI)