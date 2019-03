Ez a sláger lett 2018 digitálisan legtöbbet hallgatott dala (VIDEÓ)

A kubai-amerikai énekesnőnek a rapper Young Thuggal közösen előadott dalát a világon 2,6 milliárd alkalommal töltötték le, ami 19 millió eladott példánynak feleltethető meg.

A Havana valóban az év kiemelkedő slágere volt. Rendkívüli mértékben nőtt a forgalma, és folyamatosan a slágerlisták és a lejátszási listák élén volt - mondta Frances Moore, az IFPI vezetője.

Cabello dala mögött második helyen Drake God's Plan című dala, harmadik és negyedik helyen Ed Sheeran Shape Of You, illetve Perfect című dala, ötödik helyen pedig a Maroon 5 Cardi B-vel készített Girls Like You című slágere végzett.

(MTI)