Ez a szlovákiai fazon azért árulta a testét, hogy terjessze HIV-fertőzését

Az 51 éves Ivan B.-t és egy 18 éves nőt, Vanessa P.-t eredetileg azzal gyanúsították, hogy a pozsonyi Heydukova utcában lévő idősotthon lakóinak szakmai képzettség nélkül adtak be különböző gyógyszereket. Ivan B. szakácsnak van kitanulva, Vanessa B. pedig takarítónő. A rendőrség azonban velük kapcsolatban tovább nyomozott, és fényt derítettek további szörnyű dolgokra.

Michal Szeiff pozsonyi rendőrségi szóvivő közölte, hogy a Bazini (Pezinok) járásból származó férfi 2016-tól idén júliusig az interneten vette fel a kapcsolatot más személyekkel azzal a céllal, hogy pénzért szexuális kapcsolatot létesítsen velük. Férfiak és nők is voltak köztük, többükkel le is feküdt Pozsony megye különböző pontjain, eközben pedig semmilyen módon nem védekeztek. Kötelessége lett volna ezeket a személyeket tájékoztatni a HIV-fertőzéséről, mivel ezt nem tette meg, kitette őket annak a veszélynek, hogy ők is megfertőződhetnek.

Ez pedig bűncselekménynek számít, amiért 7-től 12 évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatják.

(TASR)