Ezek voltak 2023 első negyedévében a legkeresettebb autók! A lista élén először szerepel egy elektromos autó

A Tesla Model Y volt a világ legtöbb példányban eladott új autója 2023 első negyedévében - írja a Verge a Jato Dynamics piacelemző cég elemzésére hivatkozva.

Fotó: TASR

A portál szerint először fordul elő az, hogy egy elektromos autó szerepel a lista élén. A Tesla Model Y ezáltal olyan modelleket utasított maga mögé, mint a Toyota Corolla, vagy a Ford F-series. Ez azért is lehet meglepő eredmény, mert a Tesla modellje még többszöri árcsökkenés után is kétszer annyiba kerül, mint a Toyota legkeresettebb autója.

A Verge azonban az is kiemeli, hogy még így sem a Tesla Motors a legnagyobb autógyártó a világon, hiszen a Volkswagen, a Toyota, a General Motors és a Ford is magasabb bevételről és eladási darabszámról számolt be, ugyanis ezek az autógyártók sokkal több modellt dobtak a piacra, mint Elon Musk cége.

(Verge, Telex, para)