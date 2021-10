Ezek voltak Kajetán Kičura első szavai, miután reklámszatyorra a kezében hazatért a börtönből

18 hónap után a héten szabadlábra helyezték az Állami Tartalékalap egykori vezetőjét, Kajetán Kičurát. A Nový Čas riporterének Čadcán sikerült elcsípnie Kičurát néhány szóra.

Kajetán Kičura (Fotó: TASR)

A lap azt írja, pontosan ebben a čadcai családi házban vették őrizetbe Kajetán Kičurát tavaly tavasszal, és most is ide vezetett az első útja. Az ügyész a nyomozó javaslatára szerdán engedte szabadon az Állami Tartalékalap korábbi vezetőjét. Le is fotózták, amint reklámszatyorral a kezében elhagyja a pozsonyi igazságügyi palota épületét.

Pénteken már rövid időre elhagyta a házát, a riporternek ekkor sikerült szóra bírnia. Azt mondta, egyelőre nem nyilatkozik az ügyről és a több hónapnyi fogvatartásáról sem.

„Kérem, tartsák tiszteletben a magánéletem, később fogok nyilatkozni, amikor lesz erre idő. Jelenleg fel kell épülnöm” – mondta tömören a cas.sk újságírójának.

Kičurát azért engedték szabadon, mert jelenleg nincs tervben semmilyen tanúmeghallgatás vagy olyan eljárás, amely során fennállna a befolyásolás kockázata a gyanúsított részéről. A nyomozást azonban még nem tudták lezárni, ugyanis bizonyos vizsgálatok még folyamatban vannak, ezek viszont nem indokolják a vizsgálati fogság meghosszabbítását.

Kajetán Kičura tavaly áprilisban került vizsgálati fogságba korrupció és pénzmosás bűntettének gyanúja miatt. A tartalékalap korábbi vezetőjének, a letartóztatott Kičurának a széfjében júniusban szép kis összeget érő aranyrudakat találtak.

A Specializát Büntetőbíróság februárban helyben hagyta Kičura szabadlábra helyezési kérelmét, az ügyész azonban fellebbezést nyújtott be, a Legfelsőbb Bíróság pedig eltörölte az ítéletet.

Az Állami Tartalékalap egykori vezetője azóta többször is indítványozta szabadlábra helyezését, de az illetékes bíróság azt rendre elutasította.

Az ügyészség még azt megelőzően, hogy szabadlábra helyezték az Állami Tartalékalap korábbi vezetőjét, zárolta az ingatlanvagyonát. A nyomozás már azt megelőzően megállapította, hogy Robert Fico barátja nem igazán tehetett szert ekkora vagyonra legális úton. Ha bíróság elé kerül az ügye és elítélik, még az is előfordulhat, hogy vagyonelkobzást rendelnek el.



(cas.sk/para)