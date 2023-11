Ezeket az autókat lopják el a legkevésbé - ennek nagyon egyszerű oka van

A legújabb amerikai autólopási statisztikák azt mutatják, hogy a Tesla járművek nagyon biztonságos modellek hírében állnak.

A Highway Loss Data Institute nevet viselő amerikai elemzőközpont bemutatta az autólopásokról szóló statisztikáit. Ebből az derült ki, hogy a Tesla Model 3-at lopják el a legkevésbé az USA-ban.

A Teslának 5 modellje is szerepel a legbiztonságosabb autótípusokat felvonultató 20-as listán.

A lopás elleni védelem elsősorban annak köszönhető, hogy a Tesla járművek alapfelszereltségében megtalálható egy GPS lokátor. Ennek eredményeként tulajdonosaik saját maguk követhetik nyomon járműveiket egy alkalmazáson keresztül.

A Tesla számos más biztonsági funkciót is bevezetett – ezek egyike a PIN to Drive eszköz, amelyhez a megfelelő számkombinációt kell megadnunk, ha be szeretnénk indítani az autót.

A listán a Volvo és az idehaza kevésbé ismert GMC Acadia típusú járműve is jól szerepelt.

A TOP 20-as lista:

(Electrek)