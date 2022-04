Ezeket a szabályokat még jó lenne betartani, hiszen a koronavírus még nem ment sehova!

Továbbra is minden létesítményben (beleértve például a vendéglőket, az áruházakat, a fitnesz- és wellness-központokat, a sífelvonókat, a szálláshelyeket stb.) be kell tartani a járványügyi intézkedéseket – figyelmeztet a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) csütörtökön közzétett ajánlásában. A hivatal szóvivője ismertette a tömegrendezvényekre vonatkozó ajánlásokat és szabályokat is.