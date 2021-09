Ezekkel a tünetekkel egy percig se várj, menj el fogorvoshoz!

A fogak belsejében, a fogbélben helyezkednek el a fogat tápláló erek és az idegek. Normál esetben ezeket erős csont és zománcréteg zárja el a külvilágtól, így nem okoznak fájdalmat. A fogfájás akkor alakul ki, ha a fogbél (pulpa) valamilyen módon érintkezik a külvilággal vagy gyulladásba kerül. Aki átélt már tartósan fennálló fogfájást, azt nem kell meggyőzni arról, hogy fogorvoshoz menjen. De az időszakosan fellépő, nyilalló fogfájás esetén is minél hamarabb szakemberhez kell fordulni.

A fogfájás leggyakoribb okai

A fogüregben lévő idegeket a fogat felépítő dentin és a fogfelszínt borító zománcréteg védi a külső ingerektől és káros hatásoktól. A fogszuvasodás miatt károsodott fogállományon keresztül kórokozók juthatnak a fogbélbe és gyulladást okozhatnak. Ez a folyamat vezet a kínzó fogfájáshoz, amely az érzőidegek állandó irritációjából fakad.

A fogíny visszahúzódása szabaddá teszi a fognyakat. A fog külső rétegét erős fogzománc védi. A fog belsejét a dentinállomány alkotja, amelyet a fogkorona felől erős zománcréteg fed. A fognyakat a fogíny borítja, amely szintén érzékennyé válhat a külső hatásokra. A rossz szájhigiénia és a felületes fogmosás következtében fogínygyulladás alakulhat ki az elszaporodó baktériumok miatt. Az íny visszahúzódásával pedig felszínre kerülnek a fognyak érzékenyebb részei.

A fogzománc kopása miatt a dentinállomány védtelenné válik a baktériumok romboló hatásával szemben is. A folyamat eredménye, hogy egyre nagyobb lyuk alakul ki a fog szövetében. A szakember által nem kezelt fogszuvasodás ahhoz vezet, hogy a dentinállomány tönkremegy. Amikor a szuvasodás eléri a fogbelet az ott lévő idegek gyakorlatilag közvetlen kapcsolatba kerülnek a külvilággal. A fogbél állandósult gyulladása pedig folyamatos, lüktető fájdalommal jár.

Amíg a lyuk nem éri el a fogbelet, addig fogtöméssel orvosolható a probléma. Ha viszont már a fogbelet is eléri, akkor gyökérkezelésre van szükség.

A fogszuvasodás eredményesen kezelhető

A fogzománc elvékonyodásával, majd eltűnésével a dentinállományban először csak apró, alig észrevehető lyuk jön létre. Tükörben akár te is észreveheted a pontszerű, sötét elszíneződést, amely a fog károsodására utal. A fog érzékennyé válik a mechanikai behatásokra is (kocogtatás, ütődés). Enyhébb esetben a fogorvos fúróval feltárja és eltávolítja a szuvas részeket, majd fogtöméssel pótolja a károsodott fogállományt. Súlyosabb esetben azonban itt is csak a gyökérkezelés hozhat hosszú távú megoldást.

A fogíny megbetegedései szintén okozhatnak fájdalmat, és elhanyagolt esetben a fogak elvesztésével is járhatnak. A vérző és duzzadt íny szintén azonnali fogorvosi vizsgálatot igénylő elváltozás, ezért ilyen tünetek esetén minél hamarabb célszerű felkeresni a fogorvost.

Kerüld el a gyökérkezelést!

A hidegre vagy melegre fellépő fájdalom, illetve a tartósan fennálló tompa fájdalom vagy a fogíny érzékenysége vagy vérzése mind olyan tünetek, amelyeket érdemes nagyon komolyan kell venni.

A gyökérkezelés súlyos esetekben szükséges. Ez az eljárás megmentheti ugyan a fogat, de azzal jár, hogy a fogüregből véglegesen eltávolítják az ereket és idegeket. Az elhalt fog sokkal érzékenyebbé válik a környezeti hatásokkal szemben (mechanikai kopás, baktériumok roncsoló hatása). A gyökérkezelt fogak védelmére a szakembereket koronát vagy inlay-t helyeznek fel a fog felületére.

Ha gyökérkezelést javasol a fogorvos, érdemes azonnal elvégeztetni. Ugyanis nélkülözhetetlen lehet a rendkívül súlyos gyulladások megelőzése érdekében.

Fogápolás kívül és belül

A fogmosás és a megfelelő szájhigiénia létfontosságú szerepet játszik a fogak egészségének megőrzésében.

Fontos a megfelelő fogkefe kiválasztása, amelyből legalább három havonta vásárolj újat. Az alapos tisztítás a helyes fogmosási technikán múlik. A fogak mellett figyelj oda az íny és a fognyak tisztítására is! A fog belső és külső felszínét körkörös mozdulatokkal tisztítsd. A fogkefe feje és a fogfelszín kb. negyvenöt fokos szöget zárjon be. Az ínytől a fog felé történő söprő mozdulatokkal tudod eltávolítani a foglepedéket a fogkoronáról. A rágófelszínt pedig súroló mozdulatokkal tisztíthatod hatékonyan.

Ügyelj rá, hogy sem az alsó, sem a felső fogsorodból se maradjon ki egyetlen fog sem. Haladj szisztematikusan, a fogak külső és belső felszíne után a rágó felszíneket mosd meg alaposan.

A külső tisztán tartás mellett gondoskodj a megfelelő ásványi anyag bevitelről (kalcium, magnézium) és a vitaminok pótlásáról is. Ha ezekből hiányt szenved a szervezeted, akkor a fogaid felépítésében is zavar keletkezik.

A fogfájás minden esetben jelzi az elváltozást vagy a fogaidat érintő betegséget. Számos kiváltó oka lehet, a fogínygyulladástól kezdve a fogszuvasodáson át egészen a fog kilyukadásáig. A tényleges ok feltárását és megoldását minden esetben fogorvosra kell bíznod. A házi praktikák ideig-óráig megszüntethetik a fájdalmat, de a hosszabb távon elhanyagolt probléma súlyos fogbetegségekhez vezethet.

(PR-cikk)