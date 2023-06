Ezekre a kerti szerszámokra mindenképpen szükséged lesz!

Ha rendelkezel balkonnal vagy kerttel, akkor a tavaszi és nyári időszakban feltétlenül érdemes időt szánnod a rendbetételére. Cikkünkben összegyűjtöttük azokat a kerti szerszámokat, amelyekre mindenképpen szükséged lesz. A kert és a balkonláda karbantartása nemcsak nagyszerű hobbi, hiszen számos pozitív hatás tulajdonítható neki az egészséghez kapcsolódóan. Segít az általános közérzet javulásában, valamint a stressz és a szorongás csökkentésében. Kezdőként érdemes először informálódni, és olyan növényeket választani, amelyek nem túl igényesek. Továbbá az ideális helyet is meg kell találni számukra, ahol elegendő napfényt kapnak. Ha sikerült kiválasztani a megfelelő növényeket, azután a kerti szerszámok beszerzésére kell időt szánni.

Milyen kerti szerszámok ajánlottak egy kezdőnek?

A kertészkedés nem csupán egy egyszeri alkalmat jelent, hiszen hosszú távú folyamat, amelynek az eredménye egy gyönyörű, növényekkel teli erkély vagy kert lesz. Milyen kerti szerszámokra van szüksége egy kezdőnek? Feltétlenül szükség lesz lapátra, kapára, ásóra, gyomtalanítóra és gereblyére. Továbbá szükség lesz a növények későbbi rendben tartásához metszőollóra. Minden nélkülözhetetlen kellék elérhető például a DekorPlaza.hu oldalon.

A locsolásnak természetesen fontos szerepe van, szóval a locsolókanna kiválasztásakor körültekintőnek kell lenni. Elengedhetetlen, hogy könnyen megfogható legyen, vagyis kényelmes fogantyúval rendelkezzen. Továbbá fontos, hogy precízen lehessen vele öntözni és tartós anyagból készüljön, például fémből vagy műanyagból.

Kerti kesztyűre, térdelő párnára és szőnyegre is szükség lesz

Az említettek mellett természetesen kerti kesztyű beszerzésére is sort kell keríteni, így megvédhető a kezünk a vágásoktól, a sérülésektől és a hólyagok kialakulásától. Ugyanakkor a kesztyűk a földben esetlegesen előforduló irritáló anyagokkal szemben is védelmet nyújtanak.

Ezenfelül egy kerti térdelő párna és egy szőnyeg is hasznos lehet. Ezek a praktikus kiegészítők megkönnyítik a gyomlálást, valamint az ültetési folyamatot. Szóval mindenképpen érdemes beszerezni őket, hiszen nélkülük az ültetés vagy a gyomlálás rengeteg kellemetlenséggel járhat. Azt is érdemes megemlíteni, hogy ezeknek az eszközöknek a használatával megóvható a ruházat az esetleges foltoktól, szennyeződésektől.

A karóra vagy a létrára futtatott növények egyenletesen tudnak fejlődni

A fentebb felsoroltakon túl egyéb kiegészítők beszerzése is indokolt lehet, ilyen például a karó vagy a létra. Ezekre az eszközökre akkor lehet szükség, ha futónövények is kerültek az erkélyre vagy a kertbe. Az efféle felszerelésekre nem feltétlenül gondolnának elsőre az emberek, pedig több szempontból is hasznosak.

Egyrészt segítenek abban, hogy a növények felfelé terjeszkedjenek, így esztétikai szempontból is jobban mutatnak. Azonban arról sem szabad megfeledkezni, hogy a karóra vagy a létrára futtatott növények ezáltal egyenletesen tudnak fejlődni.

(PR-cikk)