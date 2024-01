Ezekre a változásokra kell figyelnünk idén a közlekedésben!

A sofőrök számára is hoz néhány változást a 2024-es év, alább a SME cikke nyomán összefoglaljuk, melyek ezek.

Egynapos autópálya-matrica

Márciusban vezetik be az EU-ban az egynapos sztrádamatricát, ami a tvnoviny.sk szerint Szlovákiában 5,40 euróba kerüljet. Tudni kell azonban, hogy nem 24 órára érvényes, csak arra a napra, amelyen kiváltottuk. Aki tehát délután utazna a sztrádán, számolnia kell vele, hogy a matrica csak éjfélig érvényes. Leginkább tehát azok számára kedvező, akik átutazóban vannak egy adott országban, például nyaralni indulnak Horvátországba. Ausztriában tavaly decembertől van érvényben, és 8,60 euróba kerül, Csehországban márciustól 200 cseh korona (kb. 8 euró) lesz. A legdrágább Magyarországon lesz, ahol 5150 forintot (kb. 13,50 eurót) kell érte fizetnünk. Szlovákiában ezzel kapcsolatos változás még, hogy már nem a Skytoll felelős az árusításáért, hanem a Nemzeti Autópálya-kezelő Vállalat (NDS).

Büntetés jár a rózsaszín jogsiért

A belügyminisztérium tavaly tiszta erőből tájékoztatott arról, hogy véget ért a régi, rózsaszín jogosítványok korszaka és az év végéig le kell őket cserélni. Ezeket a jogosítványokat 2004 áprilisának végéig adták ki. A TASR hírügynökség szerint tavaly még 168 314 darab volt belőlük, azt viszont egyelőre nem pontosították, hogy év végéig hányan cserélték le újra. A belügy figyelmeztet, hogy a lejárt jogosítványt le kell adni a rendőrségen, újat igényelni pedig 30 napon belül 6,50 euróért lehet, gyorsított ügyintézés esetén két nap alatt 26 euróért is kiadják. Akit viszont megállít a rendőr régi jogosítvánnyal, az 50 eurós helyszíni bírságra számíthat, ami közigazgatási eljárás keretén belül 100 euróra is emelkedhet. Ráadásul az érvénytelen jogosítványt a rendőr bevonja így is, úgy is. Tudni kell azt is, hogy 2004 és 2013 között olyan jogosítványokat adtak ki, amelyeken ugyan nincs lejárati dátum, de nem jelenti, hogy nem járnak le. Ezeket 2032 végéig használhatjuk.

Nőnek az illetékek

A konszolidációs törvénycsomag keretén belül a közigazgatási illetékek is emelkednek az idei évtől, azok is, amelyeket a közlekedésieknél fizetünk. Áprilistól például már drágább lesz az autók bejelentéséért fizetendő illeték. Egy rendszámtábláért az eddigi 16,50 helyett 25 eurót fizethetünk, autónként kettő tábláért tehát 50-est, ha pedig például szükségünk van rendszámtáblára biciklihordozóra is, az már így együtt 75 euró. Ha saját magunk akarunk választani rendszámtáblát, az eddig 165,50 euróba került, mostantól 250 lesz, a kreatív táblák pedig 500 euróba kerülnek a jövőben.

Tudni kell ugyanakkor, hogy ha egy másik járásból vásárolunk új autót, már nem kell okvetlen rendszámot cserélnünk rajta. Az eladó dönthet úgy, hogy megtartja a rendszámtáblát és azt felhasználja saját új kocsijánál, de eladhatja a kocsival együtt. A nyilvántartásba vételről szóló igazolásért, tehát a kis és nagy műszaki igazolványért egyenként 9, összesen tehát 18 eurót kell fizetni.

Drágul a jogosítvány kiadásáért fizetendő illeték, ez 10 euró lesz, míg a járművezetői vizsgáért 50 eurót kell fizetni.

Büntetés jár az öreg abroncsért

Aki régi téli vagy egész éves abroncsokon közlekedik, annak a következő téli szezon előtt le kellene cserélnie. Októbertől ugyanis figyelik majd, hogy az abroncson szerepel-e a 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake) szimbólum, melyen egy hegy van benne hópehellyel. Ez igazolja ugyanis, hogy az abroncs teljesíti az ECE 117.02-es európai normát. Ezt a szimbólumot már 2018 januárja óta használják a téli és egész éves gumikon. Az abroncsok ajánlott használati ideje egyébként 5 év, függetlenül a kellő barázdamélységtől, mivel a gumi egy idő után keményedik. Akinek nincs ez a szimbólum az abroncsán, ősztől büntetésre számíthat.

Változás a közlekedési jelzéseknél

A sárga folytonos vonalat eddig úgy ismerhettük, hogy ahol ilyet láttunk az út szélén, ott nem állhattunk meg az autóval, szaggatott vonal esetén pedig nem parkolhattunk oda. Sárgával viszont ezentúl csak a forgalmi rend ideiglenes változásait jelölik majd (az eddigi narancssárga helyett), míg a tartós fehér lesz.

(SME)