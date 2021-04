Ezért éri meg épp a ZSE által kínált fotovoltaikus napelemes rendszert választani! Íme 3 nyomós ok

Ön számára is fontos a környezetvédelem, ráadásul a technológiai újdonságok sem jelentenek kihívást, és családi házban él? Itt a remek alkalom, termeljen áramot/energiát fotovoltaikus rendszer segítségével! Felsorakoztatunk 3 nyomós érvet, hogy miért épp a ZSE által kínált fotovoltaikus napelemes rendszer a legjobb választás otthona számára.

Kiváló minőségű fotovoltaikus napelemes rendszerek kedvező áron

A fotovoltaikus panelek a napfényből képesek annyi elektromos energiát előállítani, amely fedezheti a háztartás villamosenergia-szükségleteit. Ahhoz, hogy a tetőre szerelt panelek maximális teljesítőképességgel, hatékonyan működjenek, az optimális tájolás megválasztása az egyik meghatározó tényező. Ideális a napelemek déli, a délkeleti vagy a délnyugati irányba történő állítása. Továbbá fontos, hogy minél kevesebb árnyékoló környezeti elem érje a paneleket: ilyen a lehulott hó, falevelek vagy egy másik épület. A fotovoltaikus panelek hagyományos összekötése során egy gyengébb hatásfokú panel az összes többi panel teljesítményét is csökkenti. A Nyugat-szlovákiai Áramszolgáltató (ZSE) által kínált napelemes rendszerek hatékony teljesítményoptimalizálókkal rendelkeznek, az egyes panelek pedig önállóan működnek. Az optimalizálóknak köszönhetően – amelyek minden egyes modulon megtalálhatóak – a napelemes rendszer maximális teljesítményre képes bármilyen időjárási viszonyok mellett. „Annak érdekében, hogy a fotovoltaikus rendszerek szélesebb körben is elérhetővé váljanak, idén csökkentettük ezen napenergia-hasznosítási megoldások árát, így azok most akár 800 euróval is kevesebbe kerülnek. Piacvezetőként ezen a téren nagyobb mennyiségben és kedvezőbb feltételek mellett tudjuk beszerezni a napelemes rendszerek kellékeit. Az ily módon szerzett megtakarítást pedig teljes egészében az eladási ár csökkentésére fordítjuk. Ügyfeleink így kimagaslóan kedvező áron juthatnak hozzá a monokristályos szerkezetű, hatékony teljesítményoptimalizálókkal és Half-Cell technológiával ellátott panelekből álló fotovoltaikus napelemes rendszerhez“ – mondja Miroslav Bištuť, a ZSE zöld jövőért és a megújuló energiaforrásokért szakembere.

Csak a ZSE ügyfeleként termelhető garantált mennyiségű elektromos áram

Ahogy már korábban is említettük, a fotovoltaikus panelek hatékonyságát például egy fa árnyéka vagy a lehulott hó is nagyban befolyásolhatja, teljesítőképességük csökkenhet. De vajon mit tehetünk abban az esetben, ha az év folyamán a vártnál kedvezőtlenebbül alakulnak az időjárási viszonyok, és a napsütéses órák száma a minimálisra csökken? A ZSE-nek az ilyen helyzetekre is van egy remek megoldása. „A Nyugat-szlovákiai Áramszolgáltató (ZSE) idén egy izgalmas újdonsággal rukkolt elő, amelynek értelmében garanciát vállal a napelemek által előállíott elektromos energia mennyiségére. Ügyfeleink számára ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy pl. amennyiben a Nyugat-szlovákiai Áramszolgáltató (ZSE) 2 000 kW előállított elektromos energiát garantál a fotovoltaikus rendszer alkalmazása során, s az év folyamán ebből csupán 1700 kW villamos energia termelődött a napelemek által (pl. a szokatlanul hűvös és esős nyári hónapok okán), a fennmaradó 300 kW energiát az éves elszámolás során jóváírjuk“ – teszi hozzá Miroslav Bištuť a ZSE-től. Ráadásul csupán a ZSE nyújt speciális, akár 500 eurós támogatást ezen napenergia-hasznosítási megoldás telepítésére és az egyedülálló Virtuális akkumulátor szolgáltatást, amely által a termelődött többletenergia nem a hálózatba kerül vissza, hanem egy tárolóba, amelyből szükség szerint felhasználható a többletmennyiség. Az anyagi támogatásnak, az alacsonyabb árnak és a ZSE Virtuális akkumulátor szolgáltatásnak köszönhetően így a fotovoltaikus napelemes rendszer egy igazán remek, csaknem 10 éven belül megtérülő befektetést jelent, s mindemellett a monokristályos szerkezetű panelek élettartama is igazán hosszú, melyekért a gyártó minimum 25 év garanciát vállal.

Velünk a hálózatra csatlakozás sem jelent problémát

A fotovoltaikus panelek tetőre történő felszerelésével még koránt sincs vége a teljes telepítési folyamatnak. A napelemes rendszert csatlakoztatni kell a hálózatra, hogy a megtermelt villamos áramot és a Virtuális akkumulátorban tárolt többletenergiát a háztartás hasznosítani tudja. „A Nyugat-szlovákiai Áramszolgáltató (ZSE) az ügyintézés megkönnyítésében is szívesen áll ügyfelei rendelkezésére. Tapasztalt szakembereink által az egész ország terülén – így Dél-Szlovákiában is - szakavatott segítséget nyújtunk a napelemes rendszer csatlakoztatásához szükséges adminisztráció lebonyolításában“ - egészíti ki a ZSE szakembere. Azon vásárlók többsége, akik csupán a napelemek alacsony árát szem előtt tartva kisebb külföldi cégre bízták a napelemes rendszer telepítését, gyakran sajnos nem részesülnek teljes körű szolgáltatásban: így a megfelelő napelemes rendszer kiválasztásakor szükséges tanácsadástól kezdve, a beszerelésen és a hálózatra történő csatlakoztatáson át, a további fontos szervizelési munkálatoktól is könnyedén elesnek. Arról nem is beszélve, hogy a fotovoltaikus napelemes rendszer meghibásodása esetén óriási jelentőséggel bír egy tapasztalt ügyfélszolgálati munkatárs vagy épp az adott napelemes rendszer telepítésében jártas szakember helyszínen nyújtott szakavatott segítsége.

