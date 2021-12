Ezt a kormányt annyira utáljuk, hogy úgy tűnik, mintha már megint Ficót szeretnénk

Kétségbeejtően nem bízunk ebben a kormányban. Ennek mértékét jól mutatja az, hogy az elmúlt időszakban mi történt Robert Fico elfogadottságával. És még nem látni, hol ér véget a koalíciós pártok bukórepülése.

Abszurd dolgok gyűjteménye (Kép: Facebook, Zomri)

Vasárnap a saját szemünkkel láthattuk, mennyire vesztették el hitelüket az Eduard Heger irányította kormányt alkotó pártok ismert politikusai. A Focus tegnap ismertetett felméréséből az derült ki, hogy míg a legmegbízhatóbb közéleti szereplőnek Zuzana Čaputová köztársasági elnököt tartják az emberek, addig a képzeletbeli dobogó második és harmadik fokát annak a Smernek az egykori és a jelenlegi képviselői vették birtokukba, akiket tavaly februárban jól elküldtünk a francba. Az még hagyján, hogy a helyenként emberarcúnak tűnő Peter Pellegrini már szinte hagyományosan elcsípi a második legnépszerűbb politikus címet, de az azért erős, hogy egykori pártfőnöke, Robert Fico már megint felbukkant a hiteles arcok élbolyában.

A Smer vezetőjét jelenleg a válaszadók 29%-a tartja korrektnek, amely eredmény Szlovákiában már belépőt jelent a szavahihetőek legszűkebb körébe. Úgy néz ki, csaknem négy év elteltével visszafogadtuk Ficót, aki legutoljára 2018 elején, azaz még a Kuciak-gyilkosság előtt volt ennyire népszerű. Pedig amikor előjöttek a nagymácsédi tragédiáról szóló hírek, az élettársával együtt kivégzett tényfeltáró újságíró esete, a belpolitikai válság pár hét leforgása alattt elvezetett Fico menesztéséhez.

Persze, nem is csoda, hiszen Ján Kuciak főleg adócsalások feltárásával foglalkozott, köztük az akkori legnagyobb kormánypárthoz, a Smerhez köthető emberek ügyeivel és rávilágított az olasz maffia, valamint a szlovák elit közti összefonódásokra. Ebből nem tudott jól kijönni a politikai veteránnak számító pártelnök és úgy tűnt, a fokozatosan elpárolgó népszerűségével megpecsételődhet pártjának sorsa.

A tavaly februári választások előtt a felméréseket végző ügynökség már a legkevésbé megbízható személynek hozta ki a Smer főnökét, még a Ficóhoz képest is szélsőségesnek tartott Marian Kotleba megítélése is jobbnak tűnt az övénél. Aztán jött számára egy egyévnyi pangás, és aztán amikor idén februárra bebizonyosodott, hogy Igor Matovič miniszterelnöki teljesítménye tényleg kiábrándító, Fico szép lassan elkezdte összeszedni magát.

2021 februárjában a Smert 9,2 százalékkal még csak a negyedik legnépszerűbb pártnak mérte a Focus, aztán két hónappal később már beelőzte az OĽaNO-t, szeptemberre meg már a Richard Sulík-féle SaS-t is. Így már több mint negyed éve a Smer a második legerősebb tömörülés, és a pártelnökök közül annak vezetője pedig most már a második leghitelesebb vezető.

Ehhez viszont az kellett, hogy jöjjön egy világjárvány, ami ellen a szinte minden részletkérdésben széthúzó kormánykoalíció képtelen volt hatékonyan fellépni, és végig is bénázta az elmúlt időszakot. Így most már annyira bezuhant mind a négy koalíciós párt népszerűségi indexe, hogy köztük a legelfogadottabb SaS-nek is csupán 11 százalék körüli a tetszési mutatója. És ahogy tovább kapkod, szerencsétlenkedik, rögtönöz ez a kezdetekben a korrupció elleni harcra készülődő kabinet, nem úgy tűnik, hogy az ezzel szemben erőt és határozottságot sugárzó Ficóék az őket megillető helyre pottyannak. Arra a szemétdombra, ahol csak szerénykedni lehetne, meg laposakat pislogni.