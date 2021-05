„Ezt szeretet nélkül nem lehet csinálni” – 18 éves a nádszegi hospice

Az ország első ilyen intézményeként nyitották meg e létesítményeket 2003. május 10-én.

„18 éve még egyáltalán nem volt ismert a hospice funkciója, feladatköre. Akkor Roman Kováč egészségügyi miniszter volt az, aki felvetette nekem, hogy szükség van ilyen intézményekre az országban. Ha ugyanis valaki olyan egészségügyi helyzetbe kerül a kórházi ellátást követően, hogy további szakavatott ellátásra szorul, akkor a hospice adhat helyet neki, hogy enyhítsék szenvedését életének utolsó szakaszában. Akkor kértem tőle két hét gondolkodási időt, aztán igent mondtam” – emlékezett vissza Juhos Ferenc, az intézmény alapítója és vezetője, aki ennek a 18 évnek és a segítő munkatársainak a tiszteletére egy könyvet is írt, Derékba tört fák címmel.

„A könyvet akkor kezdtem írni, amikor covidos lettem, és megtapasztaltam ennek a betegségnek a mélységeit. Úgy éreztem, hogy össze kell foglalnom annak a 18 évnek az esszenciáját, amit együtt éltünk meg a nővérekkel, az orvosokkal, a segítő személyzettel. Az intézmény megalapításától kezdve rengeteg kitartásra, munkára, alázatra volt szükség, hogy megépítsük és 18 éven keresztül működtessük a hospice-t, hogy az menedékháza lehessen azoknak, akiktől sokszor már mindenki más elfordul. Láttunk derékba tört sorsokat, csillapíthatatlan lelki fájdalmat, de sok csodát is. Minden napját nagy szeretettel csináltuk, és csináljuk ma is, még ha sokszor fáradtan is, de szeretettel. Szeretet nélkül nem is lehetne ezt csinálni”