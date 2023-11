Ezt a videóklipet tartják most a legjobbnak Magyarországon (VIDEÓ)

A Legjobb Klipnek járó első díjat a Carson Coma Feldobom a követ és Lee y Misery című alkotása megosztva nyerte, a díjakat csütörtök este adták át az Akvárium Klubban.

Az idei seregszemlén 450 nevezett videóból került ki az a 92 klip, akik versenybe szálltak a díjakért - közölték a szervezők az MTI-vel pénteken. Ebben az évben több holtverseny is kialakult, és számos kategóriában adtak arany, ezüst és bronz díjat is, összesen 22 kategóriában hirdettek 49 nyertest. A fődíj mellett a Carson Coma Feldobom a követ című videója nyerte a legjobb operatőri munka díját is, a zenekar Hagyjál, Lomtalanítok! című klipje pedig a legjobb styling elismerést érdemelte ki.

A legjobb animáció kategóriában szintén megosztott fődíjat hirdettek, itt Dzsúdló és az Antal Gábor Trió lettek a győztesek. A legjobb koncepcióért járó elismerést a Slow Villagenek ítélték oda, a legjobb látvány Sisié lett, a legjobb sztilóért (stílus) járó elismerést pedig a Pogány Induló kapta. A legjobb rendezésért a Dope Calypsot díjazták, ők a WM Music Distribution (WMMD) különdíját is megnyerték. A cég bejelentette, hogy tizenötmillió forintos alapot hoznak létre magyar független előadók támogatására.

A gála műsorvezetői Miller Dávid és Co Lee voltak, akik közös számukkal, az Angyal klipjével a legjobb ötlet ezüstdíját is hazavihették. Azahriah és Manuel a legjobb sztiló kategóriában vihettek haza elismeréseket, a legjobb ötlet aranydíját pedig a Kispál és a Borz kapta. A közönségdíjat megosztva Dzsúdló Keringője és Pápai Joci és KKevin Fénybenjárók című alkotásai nyerték, a szervezők különdíját a Magna Cum Laude, a zsűri különdíját pedig Tingyela Dóri vehette át. Az idén először díjazták a legjobb mesterséges intelligencia segítségével készített AI videókat, amelynek fődíját a Balkan vip 100 csók című filmje nyerte, valamint először adták át a legjobb táncos klipeknek járó elismerést, amit Konkoi vihetett haza.

A Magyar Klipszemlét 2015 óta rendezik meg. A zsűriben idén Nagy Marcell operatőr, Fekete Xénia reklámfilmrendező, Sivák Zsófia fotós, Pálffy András, a Budapest Park alapító-igazgatója, Sánta Balázs, a MOME oktatója, Zámbó Anna, a Republic Group tartalom igazgatója, Bar Soma, a Grand Brush kreatív igazgatója és Kersner Máté, a Telex újságírója foglalt helyet.

MTI