Ezüstérmes a HC DAC a szlovák bajnokságban (FOTÓK)

A MOL extraliga szlovák döntőjének 2. fordulójában hazai pályán fogadta a Nagymihály együttesét a HC DAC Dunaszerdahely.

Fotók: Cséfalvay Á. András - további képekért kattints!

A versenykiírás szerint két győztes mérkőzés szükséges a bajnoki cím megszerzéséhez. A végső párharc mindkét mérkőzésén a HC DAC maradt alul, így a szépen csillogó második helyet szerezte meg a szlovák bajnokság rájátszásában a csallóközi sárga-kék együttes. Debre Viktor vezetőedző így is méltán büszke csapatára.

„Azt is mondhatnám, ott folytattuk, ahol az előző mérkőzésen abbahagytuk - nem igazán volt acélos a védelmünk, és támadásban sem találtuk magunkat. Akartunk nagyon, de valahogy nem állt össze a játékunk. Az első félidőt kicsit megilletődötten kezdtük, szaladtunk az eredmény után, de kettőnél több gólra nem tudtuk megközelíteni a Nagymihályt. A második félidő első felében összeállt ugyan a védekezésünk, de támadásban nem jöttek a jó megoldások. Egyre jobban elhúzott ellenfelünk, ami lélektanilag sem hatott kedvezően a csapatra. Az utolsó negyed órában már nagyon vártuk a lefújást, ma nem tudtunk volna sajnos nyerni. Igyekszünk örülni az ezüstéremnek is, hiszen ezért is sokat dolgoztunk és küzdöttünk a szezon során, nem lehetünk elégedetlenek!” – nyilatkozta Debre Viktor vezetőedző.

MOL extraliga döntő 2. mérkőzés

HC DAC Dunaszerdahely - Iuventa Michalovce (Nagymihály): 19-31 (9-15)



(hcdac.sk)