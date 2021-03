Ezzel a legújabb találmánnyal kellemetlen mintavételek nélkül is meg lehet állapítani a koronavírus-fertőzést (VIDEÓ)

Peter van Wees már tavaly év végén tájékoztatott a QuBA nevű találmányáról. Egy vírusdetektorról van szó, ami egy légmentes kabinra hasonlít.

Az eljárás úgy működik, hogy az ember belép a fülkébe, ahol csupán kiabálnia vagy énekelnie kell. A levegőbe bekerülnek a részecskék, a szerkezet pedig leellenőrzi, hogy megtalálható-e köztük a koronavírus nyomai. Tehát nincs szükség kellemetlen mintavételre az orrból vagy a torokból, az eredmény pedig néhány perc alatt megszületik.

Can COVID-19 be detected through screaming? Dutch inventor Peter van Wees thinks he has discovered a new way to detect infections https://t.co/VhnmsmzEf9 pic.twitter.com/5riqcEL33B