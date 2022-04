Ezzel a több mint egymilliárd eurós befektetéssel Szlovákia óriási lépést tenne a karbonsemlegesség felé

Zuzana Čaputová köztársasági elnök díjazza a Kassai Fűtőművek (TEKO) és a U.S. Steel acélművek karbonsemlegességgel kapcsolatos hozzáállását.

Az államfő szerint a vállalatok nemcsak jelentős munkáltatók a régióban, hanem jelentős légszennyezők is. Megjegyezte, hogy Kassa megyében a légszennyezés megmutatkozik az élet minőségén és az emberek egészségén is. Ezért is értékeli, hogy a két vállalat lépéseket tesz a karbonsemlegesség felé.

A fűtőművekkel kapcsolatban kiemelte a geotermális energia kihasználását. „Ez azt jelenti, hogy képesek helyettesíteni a szenet mint bemeneti nyersanyagot, valamint a gázt, ami a jelenlegi geopolitikai helyzetre való tekintettel nagyon fontos” – tette hozzá Čaputová.

Örömmel fogadja az acélművek karbonmentesítő projektjét is. A villamosításnak vagy az elektromos ívkemencéknek köszönhetően a CO2-kibocsátást kétharmaddal tudnák csökkenteni. Čaputová szerint, ha az országos ambíciókat nézi, miszerint 2030-ig 55 százalékkal csökkentenék a károsanyag-kibocsátást, akkor ennek a befektetésnek köszönhetően ezt félig sikerülne teljesíteni. A villamosítás alkalmazása esetén a fémhulladék a bemeneti nyersanyag. Ez azért is fontos, mert a U.S. Steel jelenleg Ukrajnából hozat fémrudakat, a jelenlegi helyzet viszont bármelyik pillanatban instabillá válhat.

A projekt több mint egymilliárd euróba kerülne, de ha minden feltétel adott lenne, akkor a vállalat 2024-25-ben már alkalmazhatná az új technológiát.



