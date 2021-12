A Facebook törölte Blaha videóját, amiben összehord hetet-havat az oltásról

A Facebook eltávolította Ľuboš Blaha (Smer) parlamenti képviselő videóját, amiben szavai szerint megcáfolt tíz álhírt az oltással kapcsolatban. Valójában viszont több valótlanságot állított a felvételen, a közösségi háló pedig kénytelen volt közbeavatkozni.

Fotó: Facebook / Ľuboš Blaha

A Facebook szóvivője a DenníkN-nek megerősítette, hogy eltávolítanak minden dezinformációt a Covid-19-cel kapcsolatban, attól függetlenül, hogy ki osztotta meg.

Blaha például arról beszélt a videóban, hogy az oltottak is terjesztik a vírust, és „ugyanolyan veszélyt jelentenek, mint bárki más”. Valójában viszont kisebb a kockázata, hogy az oltottak is elkapják a vírust, így kisebb az esélye annak is, hogy másokat megfertőznek.

Azt is mondta továbbá, hogy a fiatalok esetében nagyobb a valószínűsége annak, hogy a vakcina károsítja a szívüket, mintsem a fertőzéssel kórházba kerülnek. A tanulmány, amire a képviselő hivatkozott, viszont még nem ment át felülvizsgálati eljáráson, a szakértők pedig figyelmeztettek, hogy olyan helytelen adatokból indul ki, amelyek nincsenek hitelesítve.

Blaha a videóban azt állította, hogy a vírus a vakcinák miatt mutálódik, és ha nem lennének vakcinák, akkor már talán magunk mögött tudhatnánk az egész járványt. A szakértők szerint viszont az oltás csak rendkívüli esetben vezethet a vírus mutálódásához, valójában pedig akkor mutálódik, ha gyorsan és akadály nélkül terjedhet, főként az oltatlanok között.

A képviselő hétfőn délután osztotta meg a videót a Facebook-oldalán, röviddel az eltávolítása előtt pedig több mint 20 ezer megosztás és 344 ezer megtekintés volt rajta. Maga a Smer is elősegítette a videó terjesztését. A párt elnöke, Robert Fico nincs beoltva, Blahával pedig az elmúlt hónapokban többször is kétségbe vonták az oltás hatékonyságát.

A Facebook kedden 16 óra körül távolította el a videót. A közösségi hálót gyakran bírálják azért, hogy nem küzd elégségesen a dezinformációk ellen, és azokat túl későn távolítja el. A helyzet még rosszabb a kisebb országokban, ahol a vállalatnak nincs elegendő embere a kéretlen tartalmak ellenőrzésére.

Később a YouTube is törölte Blaha egy videóját, amiben a ZVTV nevű internetes tévének adott interjút. A videó az „Ez az oltási fasizmus” nevet kapta. A csatornát egyébként a Zem a vek nevű kétes hírű lap üzemelteti. Blaha a videók eltávolítását cenzúrának és totalitarizmusnak tartja, miközben ő maga a bejegyzései alól törli a bíráló hozzászólásokat és blokkolja a más véleményen lévőket.



(DenníkN)