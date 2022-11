Fájdalmas sportsérülések, amik nem múlnak olyan könnyen, mint a rándulás

A sportolás előnyeihez kétség sem férhet. A pozitív egészségügyi hatásai mellett kiváló szórakozás és sok esetben társasági tevékenység is – így testileg és szellemileg egyaránt feltölt. Nem szabad azonban elfeledkezni a sport veszélyeiről sem, hiszen ha nem figyelünk oda, könnyen elszenvedhetünk kisebb-nagyobb sérüléseket.

A térdízület talán az egyik leginkább sérülésnek kitett testrészünk. A legegyszerűbb esetben egyszerűen csak megerőltetjük a térdízületünket, ilyenkor bedagadhat és begyulladhat. Néhány nap pihentetés, borogatás után könnyen regenerálódik. Azonban komolyabb térdsérülések esetében nemcsak erős fájdalom jelentkezhet, hanem akár mozgáskorlátozottság is felléphet. Ilyen esetben a gyógyulási folyamat hetekig, hónapokig is elhúzódhat és orvosi segítségre is szükség van. Szerencsétlen esetben komoly műtéti beavatkozásra, térdprotézis beültetésére is sor kerülhet. De melyek azok a sérülések, amelyekkel szintén gyakran találkozhatunk?

A leggyakoribb sportsérülések

Sportágtól függően számos balesetet elszenvedhetünk, ezért fontos, hogy a tudásszintünknek és edzettségünknek megfelelően végezzük a gyakorlatokat.

Rándulás

A rándulás az egyik leggyakrabban előforduló sportsérülés. Az ízületeknél találkozó csontok fizikai behatás vagy rosszul kivitelezett mozdulat következtében kimozdulnak a helyükről, majd visszaugranak a eredeti pozíciójukba. Eközben az ínszalag elmozdul és kissé megnyúlik. A megnyúlt szalagban sérülések, szakadások is keletkezhetnek. A rándulás néhány napon belül magától is teljesen rendbe jöhet, pihentetés és jeges borogatás hatására.

Ficam

A ficam a ránduláshoz hasonló sérülés, de itt a csontok nemcsak elmozdulnak eredeti helyükről, hanem az ízület deformált állapotban is marad. Gyakran duzzanat és vérömleny is kíséri a sérülést, amelyet erős fájdalom és mozgásképtelenség is kísérhet. Ebben az esetben mindenképpen orvosi beavatkozás szükséges, hiszen az elmozdult ízületet szakszerűen kell visszailleszteni az eredeti pozíciójába. A gyógyulást elősegítendő gyakran begipszelik a sérült végtagot.

A ficam és a rándulás az olyan sportágaknál gyakori, ahol jellemzőek az ugrálással, futással kombinált feladatok – ilyen például a kosárlabda, a kézilabda vagy a futball. Bemelegítéssel ellazíthatjuk az ízületeinket és felkészíthetjük azokat a nagyobb igénybevételre, ezáltal csökkenthetjük a súlyosabb sérüléseket. Fáslival betekerve a könyök-, térd- vagy bokaízületeket csökkenthetjük a rándulás vagy ficam esélyét.

Porcleválás

Esések, ütődések vagy erős megerőltetés hatásra a csontok felületén lévő porc megrepedhet, vagy egy része le is törhet. A levált porcdarab beékelődhet az ízület más részeibe, amely komoly fájdalmat és mozgásképtelenséget is okozhat. A porcleválást artroszkópos műtéttel állítják helyre, ilyenkor egy műtéti bemetszésen keresztül eltávolítják a levált porcdarabot.Térdműtét után gyakran mankóval kell tehermentesíteni a sérült részt, a duzzanatot pedig érdemes jeges borogatással enyhíteni.

Súlyos térdsérülés esetén a porc helyrehozhatatlanul roncsolódhat és csak térdprotézis beültetésével állítható helyre az ízület. Mesterséges anyagokkal, orvosi fémmel, speciális műanyaggal műtétileg pótolják porcszövetet. A porcsérülések ellen különböző protektorok alkalmazásával védekezhetünk, sportboltokban könnyen beszerezhetünk térd- és könyökvédőket.

Ínszalagsérülések

Sportolás közben a gyors irányváltozás, hirtelen történő megállás vagy ugrások következtében az ínszalag extrém mértékben terhelődhet. Ficam esetében is bekövetkezhet az ínszalagok részleges vagy teljes szakadása. A sérülés erős fájdalommal és a sérült tag mozgásképtelenségével társul. A teljes ínszalagszakadást minden esetben műtétileg kell kezelni, gyakorlatilag összevarrják az elszakadt szalagokat. A sérült tagot gyakran begipszelik, melynek eltávolítása után hosszas rehabilitációra is sor kerülhet.

Törések

A csontok egyszerre rugalmasak és szilárdak is, azonban erős fizikai behatás következtében elrepedhetnek vagy eltörhetnek. Szerencsésebb esetben az eltört csontrészek a helyükön maradnak, ilyenkor gipszben rögzítik a sérült testrészt, amíg a csont ismét összeforr. Ha a csontok elmozdulnak eredeti pozíciójukból, roncsolhatják is a környező szöveteket, ínszalagokat, ereket, hámszövetet, nyílt törés alakulhat ki. Ilyen estben először műtétileg kell helyreállítani a roncsolódott szöveteket és utána kerülhet sor a törött csont rögzítésére.

Keressünk fel orvost!

A legtöbb sérülés elkerülhető odafigyeléssel és megfelelő védőeszközök alkalmazásával. A bemelegítés minden sporttevékenység előtt fontos, hiszen ezzel felkészíthetjük testünket a fokozott fizikai igénybevételre. Fontos az óvatosság és a kellő odafigyeléssel végrehajtott gyakorlatok. Hiszen egy szabálytalanul kivitelezett mozgás is vezethet sérüléshez.

Kisebb sérülés elszenvedése esetén is érdemes felkeresni az orvost, hiszen röntgen vagy más diagnosztikai eszközök segítségével feltárható a sérülés háttere. Gyakran összetett orvosi kezelésre lehet szükség, ami gyógyszeres kezelést, injekciós kúrát vagy a gyógytornát is magában foglalhat. Megfelelő szakértelem mellett a sérült testrészünk a teljesen visszanyerheti eredeti mozgásfunkcióit.

A sportsérüléseket sajnos nem mindig ússzuk meg néhány horzsolással vagy egy gyorsan gyógyuló ficammal. Előfordulhat, hogy komolyabb orvosi beavatkozásra, térdprotézis beültetésére vagy hosszadalmas rehabilitációra is szükség lesz a teljes felépülésünk érdekében. Fontos tehát, hogy kellő hangsúlyt fektessünk a megelőzésre, illetve a megfelelő védőfelszerelések használatára is!

(PR-cikk)