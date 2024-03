Fáklyás felvonulással is tisztelegnek a márciusi ifjak előtt pénteken Dunaszerdahelyen

Civil kezdeményezésre, első alkalommal valósul meg fáklyás felvonulás Dunaszerdahelyen az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésének emléknapján, március 15-én, pénteken. A szervezők mindenkit várnak az együttlétre.

„Ez számomra inkább egyfajta közösségi megélés. Egy olyan vízió van előttem, hogy mi, szerdahelyiek, fáklyákkal a kezünkben, kokárdával a szívünk alatt vonulunk, és demonstrálunk. Nincsenek nagy szavak, se politika, se celebek, csak mi. Magáért a felvonulásért csináljuk” – árulta el kérdésünkre Győry Attila szervező és ötletgazda.

Hozzátette, hogy nyilván mindenkinek meglehet a maga indíttatása arra, hogy részt vegyen. „A szabadságért harcolók tiszteletére vonulunk, amivel kortárs politikát, társadalmi rajzot is belemagyarázhatunk, de én ezeket az emóciókat nem akarom kihasználni. Ha politikus lennék, akkor ezt az érdekeimnek megfelelően ferdíthetném, de számomra ebben nincs érdek, csak hogy jöjjenek ki az emberek, és egy adott helyzetben együtt csináljunk valami szépet. Itt nincsenek szemszögek, ez magáért az életérzésért valósul meg” – magyarázta.

Győry Attila és csapata korábban is szerveztek már felvonulást, több alkalommal is, fáklyák helyett lampionokkal, de nem március 15-én, hanem október 23-án, az 1956-os forradalom emlékére.

„A legutóbbin, néhány évvel ezelőtt már 1000-1500 ember is lehetett. Több iskolában, sőt, falukban is folytatták ezt. Én pedig azt mondtam, hogy ez így jó, elértük a célunkat, szokássá vált” – fűzte hozzá.

A főszervező mostani terve szerint az emberek március 15-én este 19 órától a MOL Aréna előtt gyülekeznek majd, 19.30-kor pedig elindul a tömeg a Szent István tér, majd a Vámbéry tér irányába. A Vámbéry téren diákok szavalják, éneklik majd el a Nemzeti dalt, a Kossuth-nótát, illetve a Ha én rózsa volnék c. dalt, végül a Himnuszt.

Győry kifejtette, hogy az elmúlt hetekben ellátogatott dunaszerdahelyi alap- és középiskolákba, ahol diákokat szólított meg, hogy csoportosan vegyenek részt a felvonuláson, és vezessék azt legelöl. „Megkértem a gimis igazgatókat, bevittek a harmadikosokhoz. Én mondtam nekik, hogy nem fogok visszatérni az álmaikban, ha nem jönnek, de többen jelentkeztek. Remélem találkozunk is majd ott a placcon. Az a terv, hogy 20-as, 30-as csoportokban mozgatjuk majd a tömeget, elöl lesznek a diákok, hiszen a forradalmat is az ifjak indították el, előttük is tisztelgünk” – húzta alá.

A hagyományos, koszorúzással egybekötött városi megemlékezésre 17 órától kerül sor, szintén a Vámbéry téren. Emellett egy nappal korábban, március 14-én, este 18 órától a sikabonyi temetőben Sikabonyi Gálffy Ignác honvédtiszt sírja előtt emlékezik és tiszteleg a Sikabony PT és a Biró Márton PT.

(SzT)