Farba svetla na svietidle je dôležitý parameter pri kúpe

Počuli ste už niekedy o pojme „chromatickosť"? Hodnota chromatickosti totiž vyjadruje farbu svetla, čo priamo ovplyvňuje náš život – najmä naše nálady, pocity a celkový wellbeing.

Ako sa vyjadruje chromatickosť?

Stupeň chromatickosti vyjadrujeme tzv. stupňami Kelvin, ktoré značia teplotu farby. To, aká teplá alebo, naopak, studená, je farba svetla, priamo ovplyvňuje naše pocity a dokáže nám to dokonca aj meniť náladu, aktuálny stav mysle a ďalšie prvky, ktoré dennodenne riešime. Chromatickosť je teda mimoriadne dôležitý faktor, ktorý by mal byť na jednej z popredných priečok, keď si vyberáte žiarovku alebo svietidlo.

Chromatickosť si najlepšie predstavíte tak, ak sa pozriete na farby svetla vonku striedajúce sa počas dňa. Napríklad východ a západ slnka majú stupeň Kelvin vyšší, čím je ale vonku tmavšie, ako napr. keď sa zatiahne obloha pod mračná, alebo ak hovoríme o silnom horskom slnku, je stupeň Kelvinov nižší. Preto sa tieto svetlá označujú jednoducho ako teplé, denné, studené, neutrálne a podobne. Každý z týchto typov svetiel sa pritom hodí do inej miestnosti a priestoru, pretože priamo ovplyvňuje váš výkon, náladu a pocity.

Do akej miestnosti sa hodia aké typy svetla?

Do spální, obývačiek alebo jedální, prípadne aj knižníc, sa ideálne hodí teplé svetlo, ktoré označujeme aj stupňom okolo 3000 K. Naopak, studené svetlo s hodnotami Kelvin nad 5- a 6-tisíc, sa skvele hodí do ambulancií, dielní, garáží alebo do obchodov s kozmetikou. Vďaka jeho sile dokáže toto studené svetlo vhodne osvetliť to, čo potrebujete predať vašim zákazníkom.

Poznáme ale aj neutrálnu farbu svetla, to sa skvele hodí do domácich kúpeľní alebo kancelárií, pretože sa vďaka nemu budete omnoho lepšie sústrediť.

