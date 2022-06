A fasiszta koalíció és a szaros sün

Akár a köztörvényesség szintjére csusszanó bűnözők lopják szét, akár a dilettánsok herdálják el az államnak befizetett eddigi, mostani és lásd az eladósodást: jövőbeni adónkat, az végeredményben mindegy... Nem egy ember gondolja így. És ilyen alapon akkor már az egyébként legalább szakemberekkel rendelkező Pellegrini is maradhatott volna... Nem egy ember gondolja így. Nem alaptalanul. Bár tőle is mentsen a sors, Matovič valóban csúcsra járatja a kontárság-generátort. Amit ma Matovič és Kollár megfejelt a fasiszta koalícióval.

Gyimesi és Matovič - aktuality.sk

Sajnos, az a 77 vagy gonosz, vagy buta, netán buta és gonosz ember, aki ma megtörte az elnök asszony vétóját, is részt vesz a közpénz elherdálásában. (Ahogy elnézem a szakkörpénz eddigi kidolgozatlan regulációját, tán még az ellopás szó sem lenne nagy melléfogás, meglátjuk.) Ők 77-en olyan képviselők, akiket a lakosság juttatott a parlamentbe. Tehát a lakosság vagy meg lett vezetve, vagy buta volt (jogában áll…). Egyik eset sem jó. Most ott tartunk, hogy a maffiakormányt váltó kormány épp egy következő maffiakormánnyá alakul. Hiszen evidensen (figyelmeztetve voltak) alkotmányellenes törvényt hozott ez banda (adminisztratív szempontból beterjesztője egy magyar...). Ugyanazt kétszer! Alkotmányellenes módszerrel. Miközben lehetőséget teremt a szakkörpénz szétszórására / elszélhámoskodására. Miközben elveszi a lehetőséget a leginkább rászorulóktól, hogy állami segítséghez jussanak. Egy vitathatóan hamis, de mindenképpen, megfellebbezhetetlenül kirekesztő ideológia jegyében:

ez az ideológia a klasszikusnak vélt családmodellt preferáló (ez még a kisebb baj), demagóg, populista-újjobbos, álkeresztény álkonzervativizmus. Azokat rekeszti ki a kereszténynek beállított családmodellre hivatkozva a támogatásokból (hogy nem szakad ki Gyimesinek a nyelve...!), akiket Jézus (mint – tetszik, nem tetszik – nem éppen klasszikus családmodellben felnőtt, balos politikus, lásd az Újszövetség vonatkozó passzusait) legelőször lakatott volna jól.

Generálta és vezényelte mindezt a politikai cirkuszt a megfigyelő szakemberek szerint szociopátiával megáldott pénzügyminisztere / ex, de még sem ex miniszterelnöke egy olyan kormánynak, amely – mától csupán WC-papíron – négyes koalíció részeként létezget. S amelyben mostantól már nem négy, nem is három, hanem csak két koalíciós párt támogat a parlamentben egy milliárdos törvényt. Akkor hogyan sikerült megtörni a köztársasági elnök vétóját? Hát a fasiszta ellenzék hathatós (és bizonyára rohadtul nem ingyenes) támogatásával. Egy alkotmányozó többséggel rendelkező koalíciónak 14 átállt ellenzékire van szüksége egy egyszerű többséget egyetlen szavazattal meghaladó „sikerhez”, s a 14-ből minimum 10 fasiszta... Hát ilyen esetben igencsak csorbul az elfogadott jogszabály hitele. A koalícióé pedig...

Ez már egy új, egy fasiszta koalíció. A választókkal, úgy látszik, mindent le lehet nyeletni, még a szaros sündisznót is.

Csakhogy ezt most a jelenleg pénzbeli kieséseiket számlálgató (átlagban 6-8 jegyű számokról beszélünk) önkormányzatok is lenyelik. Fordítom: az ország szinte egyedüli működőképes szegmensét sikerült egy mozdulattal kibillentenie ennek a fasiszta összefogásnak.

Mert ez a kabinet jelen pillanatban csak a fasisztákkal együtt képes törvényt alkotni, azaz kormányozni. Ráadásul ma mindenki, aki a parlamentben így vagy úgy szavazott, ill. tartózkodott, előre tudta, milyen számok várhatók. Következésképpen a törvényt megszavazók is előre tudták, hogy az kizárólag a fasiszták támogatásával fogadható el. Nincs szó arról, hogy valamit, ami úgyis átmegy, a fasiszták véletlenül vagy jókedvükben függetlenül bárki mástól megtámogatnának. Ez előre le volt zsírozva.

Márpedig amit az ember zsíros kézzel megfog, az onnantól kezdve zsíros. Amit szarossal, az szaros. Amihez a fasiszták nemcsak hozzáérnek, hanem egyenesen nélkülözhetetlenek hozzá, az analóg módon a fasiszta jelzővel illethető.

Amint már azt korábban jeleztem, ez a koalíció nem működik, csak még van. A fasisztáknak és a mindent lenyelő választóknak hála. Egyre kevésbé hiszem el, hogy ne lenne alternatívája, mert ha nincs, akkor az ország maga az a bizonyos szaros sün. A jelenlegi preferenciák alapján nincs túl sok kombináció. Roppant fontos lenne a politika egészsége és a parlamenti matek megújulása érdekében egy releváns erővel rendelkező, korrekt és hiteles jobbközép vagy balközép párt sürgős megjelenése.

Tudom: álom.