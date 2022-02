Február 31-ig adott ultimátumot Európának a csecsen vezető

A csecsen haderő a hétvégén csatlakozott az Ukrajnát támadó orosz csapatokhoz – írja a 24.hu a RIA orosz állami hírügynökség beszámolójára hivatkozva.

A hírügynökség közölte, Ramzan Kadirov hétfőn azzal fenyegette meg Európát, hogy

Igen, valóban február 31-et mondott...

Ramzan Kadyrov, PhD:



Europe has to cancel its sanctions against Russia *BEFORE FEBRUARY 31ST*



or face consequences pic.twitter.com/Rk5FjrAeSP