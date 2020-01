Február elején már tényleg költözik a dunaszerdahelyi idegenrendészet

A rendőrség a Facebookon közölte, hogy a Malom utca és a Fő utca sarkán lévő épületbe költöznek, amely már úgy a tartózkodási engedélyért folyamodó külföldieknek, mint az idegenrendészet munkatársainak is méltóbb körülményeket biztosít.

Az utolsó fogadónap január 29-én lesz az Ádor utcában, míg január 30-án és 31-én nem lesz ügyfélfogadás, hasonlóképp 1-jéhez és 2-ához, mivel az pedig hétvégére esik. Ezért február 3-án fogadják az első ügyfeleket a Malom utcában.

"Az év elején az alosztály átköltözik a Malom utca 2-es szám alá. Ez a költözés ideiglenes, míg lezajlik az Ádor utcai épület átépítése. Találkoztam olyan kérdésekkel, hogy miért nem lehetett ezt hamarabb, de a válasz sajnos egyszerű: erre a célra csak a közelmúltban találtunk megfelelő épületet"

- árulta el decemberben közölt interjúnkban Csémi László, az idegenrendészet igazgatója.

"A tartózkodási engedélyeztetés határozathozással végződik, tehát komplex közigazgatási eljárás, ami maga után vonja más minisztériumokkal való kötelező véleményeztetést is, ha pedig ezt megszorozzuk 54 ezerrel, illetve hozzáadunk más eljárásokat, amelyek nálunk folynak, akkor nem hiszem, hogy volna olyan állami szerv bármely országban, mely ilyen mértékű, rövid időn belül bekövetkezett növekedésre mindennemű kritika nélkül reagálni képes. Be kell, hogy valljam, a kritika pedig érkezett úgy a munkaadók, mint a munkavállalók és a lakosok részéről is" - mondta az Ádor utcai áldatlan állapotok mögött meghúzódó indokokról.

A Malom utcai épületről pedig így nyilatkozott:

"Nagyobb lesz a klienszóna, és ha esetleg valaki várna is az ügyintézésére, bent lesz rá lehetősége, nem úgy, mint itt, ahol váróterem sincs. Ezenkívül az ügyfélszolgálati ablakok száma is növekszik, itt ugyanis csak kettő van. Arról nem is beszélve, hogy a kollégáim is emberhez méltó környezetben tudják folytatni a munkájukat.

Ezenkívül több mint 30-40 rendőr kerül be a hálózatba, többek között a medvei idegenrendészeti központ munkatársai is, így a beérkező ügyiratok folyamatos elosztásra kerülnek. Úgy gondolom, mindez jóval meggyorsítja majd a feldolgozást, a munkaadók hamarabb számolhatnak majd a munkavállalókkal, és jobban tudunk összpontosítani arra is, hogy milyen személyek kerülnek be az országba."

