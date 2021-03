Federer még nincs formában, visszalépett a dubaji tenisztornától

A 39 éves svájci játékosnak a Dohában zajló torna szerdai nyolcaddöntője volt az első tétmérkőzése azóta, hogy tavaly január 30-án elveszítette az ausztrál nyílt bajnokság elődöntőjét. Azóta két térdműtéten esett át, majd úgy döntött, hogy a februári Australian Opent még kihagyja, és Katarban tér vissza. Federer szerdán három szettben legyőzte a brit Daniel Evanst, majd a csütörtöki negyeddöntőben három játszmában kikapott a georgiai Nikoloz Baszilasvilitől. Ezt követően kijelentette, pénteken dönti el, hogy részt vesz-e a vasárnap kezdődő dubaji tornán.

- írta közösségi oldalán Federer.

It’s been great to be back on the @atptour , loved every minute playing in Doha once again.

A big thank you to the best and loyal team that helped me get here.

I’ve decided it’s best to go back to training and as a result, I’ve decided to withdraw from Dubai next week. pic.twitter.com/zp65Jt832n