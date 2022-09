Fedezze fel az R-VIN WINEBAR sokszínű és változatos lehetőségekkel teli arculatát!

A Nagylúcson (Dunaszerdahelyi járásban) található R-VIN WINEBAR egy újonnan nyílt, sokszínű rendezvényhelyszín, amely komplex szolgáltatásaival áll rendelkezésére, ha céges vagy családi rendezvényeinek, összejöveteleinek a legmegfelelőbb helyszínt igyekszik megtalálni.

Az Ön elképzelései alapján, a mi kivitelezésünkben

Már a rendezvény tervezésekor levesszük a terhet az Ön válláról, így az előkészületekkel járó nehézségek és stressz nem okoznak majd álmatlan éjszakát. Az előzetes egyeztetés során megvitatásra kerül az összes apró részlet: az előkészületi munkálatokkal kapcsolatos feladatokat gondosan pontokba szedve, együttes erővel tervezzük meg az adott rendezvény egyedi arculatát, annak zavartalan lefolyása érdekében. Folyamatos kapcsolatban állunk megrendelőinkkel és beszállítóinkkal, így részletes tájékoztatást nyújthatunk az előkészületek egyes fázisairól. Ezáltal a váratlan akadályok és problémák előfordulási esélye a minimálisra csökkenthető.

És most nézzük, mi mindent kínál ez az új rendezvényhelyszín

Egy könnyen megközelíthető, nyugodt környezetben elterülő különleges rendezvényhelyszínt találunk az útról letérve. Az épület előtt tágas és zárt parkoló fogadja az érkezőket, amely kényelmes parkolási lehetőségekkel szolgál az Ön és kedves vendégei számára. A modern kivitelezésű épület látványa rögtön rabul ejti az odalátogatókat. A csillogó üvegfalak mögött a méltán ismert, villányi Gere Attila pincészet borkülönlegességeinek teljes sorát csodálhatjuk meg.

Az említett pincészet borainak hivatalos hazai forgalmazójaként büszkélkedve az üzemeltető kiemelt helyen, az épület bejárati csarnokában helyezte el az elegáns borarchívum. Kóstolja meg a pincészet pompás borait és igazi borkülönlegességeit, és fedezze fel a villányi borvidéken termő szőlő valódi és egyedi ízét és zamatát, s mindezt elegáns környezetben, kényelmesen! Vajon kell ennél több?! A fényes üvegajtóhoz érve csupán egy mozdulat, a bejárat kitárul, és a tágas beltérbe lépve elkápráztat bennünket annak modern stílusa letisztult formáival és vonalaival, s natúr színvilágával. A tágas beltér elrendezését és stílusát látva szinte megelevenedik és lepereg előttünk a megrendezésre váró esemény összes mozzanata. A beltér csendjét egy dekoratív térelválasztó falban elhelyezett impozás üveg kandalló töri meg, amely még elegánsabbá varázsolja a grandiózus belteret.

Bizonyára mindenki - amint megpillantja - azonnal beleszeret majd az óriási üvegablak mögött húzódó látványkonyhába, amely “kirakatként“ funkcionálva izgalmas lehetőségekkel kecsegtet és plusz exkluzivitást kölcsönöz a helynek. Mivel az épületben egy elegáns borarchívum is helyet kapott, így nagy hangsúlyt fektettek a borlap összeállítására is. A kiváló borkínálat mellett a finom ízek – s kiváltképp a magyar konyha – szerelmesei sem csalódhatnak, ugyanis séfeik a borokhoz leginkább illő változatos ízek forgatagában az ínycsiklandozó ételek készítése során elsősorban a magyaros ízvilágra koncentrálnak. Majd a konyhától jobbra, a sarokban megpillantunk egy ajtót, amely egy merőben más világot, egy különleges VIP szobát rejt maga mögött. Különleges, ugyanis akár egy nagyobb rendezvényen belül is nyugodt és kényelmes teret biztosít a privát hangulatú beszélhetésekhez egy pohárka minőségi ital mellett. A tágas teraszajtókhoz lépve pedig egy impozáns kert, illetve kerthelyiség látványa tárul elénk.

A gondosan ápolt kert közepén elhelyezett extravagáns, vízeséses szökőkút hangulatos fényekkel szemet gyönyörködtető meglepetést, a tágas kerti pavilon és az egyedi „buszmegálló“ pedig kellemes pihenést és időtöltést ígér mindenki számára.

Az épülethez természetesen modern illemhelyiség is tartozik, azon belül is stílusosan kialakított férfi-női rész. A hangulatos megvilágítást és az illemhelyiségek szinte már elengedhetetlen tartozékait, a tükröket, elsősorban a hölgyek fogják majd díjazni, miközben felfrissítik sminkjüket. A bárpult a belső tér egyik központi eleme, amely a vendégek színvonalas kiszolgálását nagyban segíti. További izgalmas lehetőségekkel kecsegtetnek a rendezvényhelyszín fény-, hang- és vetítéstechnikai megoldásai is, melyek által még meghitebbé, egyedibbé és exkluzívabbá varázsolható bármely típusú rendezvény.

Még egy kis plusz...

Elszállásolási lehetőség

Egy különálló apartman is tartozik a rendezvényhelyszínhez, amely például egy tökéletes esküvő lebonyolítása során elengedhetetlenül fontos, még ha az az első hallásra nem is annyira egyértelmű... de bizonyára nagy hasznát veszi majd minden ifjú pár a lakodalom előtt, alatt és után is. Ugyanis ott kényelmesen átöltözhetnek, megpihenhetnek, ráadásul a kimerült gyerkőcök is biztonságos környezetben térhetnek nyugovóra a rendezvény folyamán.

Kültéri bárpult bárszékekkel

A bejárat előtt felállított kültéri bárpult bárszékekkel elsősorban az érkező vendégek fogadását hivatott biztosítani, ahol egyébként a rendezvény folyamán egy pohár finom bor vagy egyéb ital mellett kellemesen elbeszélgethetünk a társaság többi tagjával.

Világító reklámoszlop cserélhető grafikával

Egyedi grafikával még különlegesebbé varázsolhatja rendezvényét!

Egy személyes üzenettel kedves meglepetést szerezhet vendégeinek, céges rendezvénye során pedig a grafikán feltüntetett logó és rövid ám frappáns szöveg segítségével népszerűsítheti és professzionálisan reprezentálhatja vállalkozását.

Játszótér – egy apró oázis a gyermekeinek

A családosokról sem feledkeztek meg, így egy – jelenleg még bővítés alatt álló - mini játszótér is kialakításra került, amely a gyermekes szülők számára biztosítja a kellemes és pihentető időtöltést, csemetéik számára pedig a felhőtlen játék örömét. Egyedül vagy játszópajtásokkal, bármilyen típusú rendezvény során, a kicsiknek és nagyoknak vidám perceket garantál!

Mi megvalósítjuk álmai rendezvényét! Kérjen ajánlatot!

Önök megálmodják, mi megvalósítjuk! Térjenek be hozzánk, és győződjenek meg saját szemeikkel e remek és korszerű rendezvényhelyszín sokszínűségéről és az általa nyújtott számtalan lehetőségről! Nyerjenek teljes bizonyosságot az általunk felsoroltakról, melyek szerint az R-VIN WINEBAR egy ideális rendezvényhelyszín bármely kisebb vagy nagyobb, családi vagy céges rendezvény megvalósítására, s mindez nyugodt és csendes környezetben, minőségi szolgáltatásokat nyújtva és megfizethető áron elérhető bárki számára!

Kérjenek árajánlatot, kollégáink várják hívásukat az alábbi telefonszámon, vagy egyeztessenek időpontot e-mailen keresztül!

Elérhetőségeink:

Nagylúcs 431, 930 03 Nagylúcs

Tel.: +421 904 871 900 (Silvia Mészárosová),

+421 910 164 814 (Klaudia Bukovská)

(PR-cikk)