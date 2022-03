Fegyveres orosz katonákkal szemben tüntetnek a lakosok az utcán a megszállt Herszonban (Videó)

Látható, hogy orosz katonák felügyelik a tüntetést, és fegverropogást is hallani a videókon, vélhetően a levegőbe lőnek, hogy csillapítsák a tömeg indulatát.

In #Kherson, people also came out to protest against #Russian occupation. The occupiers are trying to disperse the rally with shots in the air. pic.twitter.com/nVGmruuiHt