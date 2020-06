Fegyveresek rohanták meg a pakisztáni tőzsde épületét

A helyi rendőrség tájékoztatása szerint különleges rendőri egységek érkeztek a helyszínre, és biztosították az épületet, minden támadóval végeztek. Az épületet tűzszerészek vizsgálják át.

A helyi sajtó azt írta, hogy a merénylők kézifegyverekkel és gránátokkal ütöttek rajta az épületen, amely a város kiemelten őrzött zónájában fekszik, ahol több pénzintézet székháza is található.

Ghulam Nabi Memon, a legnépesebb pakisztáni város rendőrfőnöke azt mondta, hogy a támadók egy személyautóval érkeztek a tőzsde épületéhez. A merénylők előbb gránátot hajítottak az élületnél lévő biztonságiak őrhelyére, majd tüzet nyitottak, és behatoltak a magas falakkal védett komplexumba.

A helyszínen egy rendőrtiszt arról számolt be, hogy a támadóknál élelmiszeradagokat is találtak, ami arra utal, hogy elhúzódó ostromra készülhettek.

A pakisztáni tőzsde a Twitteren legutóbb még azt írta, továbbra is feszült a helyzet az épületnél, ahol a tőzsde emberei a biztonságiak segítségével igyekeznek úrrá lenni a kialakult helyzeten.

The moment terrorists launched their attack on Karachi stock exchange...

Baluchistan liberation army, an Indian backed pack of swines claimed it.

Such attacks were always expected. Crippling Pakistan is necessary before Indian invasion....!

All terrorists killed later. pic.twitter.com/RyX5Ma5kcG