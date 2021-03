Fehérgalléros bűnözők, akik ahhoz már nem elég tökösek, hogy el is tüntessenek valakit

A titkos tanúk kihallgatásával folytatódott Dora Ferenc alsóhatári polgármester és vádlottársainak büntetőpere szerdán a bazini Specializált Büntetőbíróságon.

Balra ifj. Dora Ferenc, mellette védőügyvédje, Marek Para, a háttérben id. Dora Ferenc és védője Ľudovít Štanglovič az alsóhatári maffiaper március 10-i tárgyalási napján (Fotók: Paraméter

Bár a szlovákiai előírások csak március 15-től teszik kötelezővé beltérben az FFP2-es maszk viselését, a vádlottak csak egyszerű szájmaszkkal érkeztek a tárgyalóterembe, ahol az őrséggel együtt összesen 20-an voltak jelen. Tekintettel a zsúfoltságra a védőügyvédek látták el FFP2-es maszkkal védenceiket. Ezt követően kezdetét vehette a titkos tanúk kihallgatása, amire videókonferencián keresztül került sor.

Öt gyilkosság, egy megrendelt, de végre nem hajtott merénylet, gazdasági csalás, maffia és drogok - erről szól az alsóhatári maffiaper.

Összes kapcsolódó cikkünk:

DUNASZERDAHELYI MAFFIA

Az ügyiratban szereplő sorrendet megváltoztatva elsőként a kettes számú titkos tanút hallgatta ki a bíróság, aki csehül, a bírósági technikai által eltorzított hangon szólalt meg. A férfi egy meg nem nevezett szlovákiai rendőrségi helyiségből jelentkezett be. Az élőben közvetített videón őt nem lehetett látni, de mellette jelen volt egy bíró is, aki ellenőrizte személyazonosságát és felügyelte az egész kihallgatást.

„Nagyon jól ismerem. 2012-től 2014 végéig intenzíven tartottuk a kapcsolatot”

– mondta a titkos tanú a másodrendű vádlottról, ifj. Dora Ferencről. Hasonlóan nyilatkozott a harmadrendű vádlottról, Alföldi Lászlóról, és elmondta azt is, hogy id. Dora Ferenccel is találkozott egy-két alkalommal.

A cseh tanú elmondása szerint bűntársként adócsalásokat követett el ifj. Dora Ferenccel. A férfi szerint az alsóhatári férfi rézzel kereskedett, de az egész hátterében igazából az állt, hogy fiktív alapon történő ÁFA-visszaigénylésekkel pénzt csaljon ki a cseh adóhivataltól.

Az így szerzett készpénzt a tanú vitte el Galántára ifj. Dorának, akivel két éven keresztül volt napi szintű kapcsolatban.

„Hetente három-négy fuvart csináltak a kamionok, és egy fuvaron 8-12 ezer euró haszon volt. 30-40 ezer euró hetente”

– ismertette az adócsalás részleteit a tanú, aki szolgálataiért néhány ezer eurót kapott havonta ifj. Dorától.

A titkos tanúnak a vádpontok közt szereplő öt gyilkosság közül csak egyről voltak részletes információi, mégpedig a cseh Martin Žalmánek likvidálásáról. Őt a vád szerint Doráék strómanként, vagyis fehér lóként használták a csehországi adócsalásokhoz, majd 2012 végén az eredetileg pincérként dolgozó férfit Alsóhatáron eltették láb alól.

„Eleinte ifj. Dora azt mondta, hogy Žalmánek kapott tőle 100 ezer eurót, és elszökött Thaiföldre, ott rejtőzködik. Aztán élesebb lett a helyzet, a rendőrség is érdeklődni kezdett irántunk. Akkor ifj. Dora azt mondta, hogy mindent rákenünk Žalmánekre, őt már úgyse találja meg senki. (...) Amikor később még bizalmasabb viszonyba kerültünk, elárulta, hogy Žalmánek nem él, kinyírták, megölette Alföldivel. (...) Alföldivel végeztette el a piszkos munkát. Ő ölte meg neki az embereket, erről meg vagyok győződve”

– jelentette ki a tanú, aki tisztában van azzal, hogy vallomása alapján ifj. Dora Ferenc be tudja őt azonosítani. „Féltem az életemet” – szögezte le a férfi.

Ifj. Dora Ferenc ügyvédje, Marek Para többek között arról kérdezte a tanút, hogy kapott-e valami „jutalmat”, engedményt a hatóságoktól azért, hogy a másodrendű vádlott ellen tesz vallomást.

„A bűncselekmények kapcsán, amiket ifj. Dora Ferenccel követtem el, együttműködő vádlottként szerepeltem. (...) Alacsonyabb büntetést kaptam. Azt hiszem, öt-tizenkét évet kaphattam volna, és öt év feltételest kaptam. De ez még nem jogerős” – mondta a Csehországban véghezvitt adócsalások kapcsán a titkos tanú, hozzátéve, hogy végtelenül sajnálja, hogy elkövette ezeket a bűncselekményeket.

A vallomásra reagálva ifj. Dora Ferenc elmondta, nem érti, miért titkos a tanú kiléte, hiszen számára világos, kiről van szó. A vádlott ezután ki is mondta a cseh tanú teljes nevét.

„Ez a tanú nem mond igazat, hamis, mint egy lefénymásolt bankjegy. Rá tudnék mutatni, hogy milyen bűncselekményeket követett el, amikért végül csak feltételes büntetést kapott”

– fűzte hozzá a vádlott. Ifj. Dora szerint semmi logika nincsen abban, hogy állítólag likvidál egy rá veszélyes tanút – a cseh Žalmáneket –, majd erről az esetről beszámol a jelenlegi titkos tanúnak, ezzel további gyanúba sodorva önmagát.

A délutáni órákban a bíróság kihallgatta a másik titkos tanút is, aki szintén videókonferencián keresztül, arc nélkül, eltorzított hangon jelentkezett be.

„Az semmi, ne törődj vele, elintézzük”

– mondta ifj. Dora a titkos tanú szerint a balonyi Nagy Péternek, aki 2011-ben került a rendőrség látókörébe, mert – a vád szerint – ifj. Dora fehér lóként használta őt különböző gazdasági bűncselekményekhez.

A stróman vállalkozásának bankszámlájára érkezett az a pénz is, amit a másodrendű vádlott egy követeléskezelő cégtől csalt ki. A tanú úgy tudja, hogy amikor Nagy kivette a több mint 220 ezer eurónyi készpénzt egy galántai bankból, ifj. Dora a kocsijában ülve ott várt rá a pénzintézet előtt, és azonnal átvette tőle a teljes összeget.

Amikor a csalásra fény derült, Doráék visszaszolgáltatták a pénzt, de nem sokkal később Nagy Péter nyomtalanul eltűnt. A férfi holttestét 2019-ben, a Dunaszerdahelyhez közeli Búslak területén találták meg a rendőrök.

A titkos tanú elmondta: Doráék szoros kapcsolatot ápoltak a Sátor Lajos-féle dunaszerdahelyi bűnszervezettel is.

„Doráék nem voltak maffiózók, csak a maffiózókkal takaróztak. Fehérgalléros csalásokat követtek el, és ahhoz már nem voltak elég tökösek, hogy el is tüntessenek valakit – ha erre volt szükségük, akkor szóltak Sátoréknak”

– vallotta a tanú. Mivel feltűnt neki, hogy egy korábbi bírósági tárgyaláson id. Dora Ferenc azt mondta, hogy még egy pofont sem adott soha senkinek, ezt megcáfolandó felidézett egy régi történetet, ami egy alsóhatári mulatságon történt. A férfi azt állítja, hogy a polgármester egy vendég fején széttört egy üveget, és a galántai járásbeli férfi úgy megsérült, hogy kórházba kellett szállítani.

Miután a tanú hosszasan részletezte, milyen Doráékkal kapcsolatos bűnügyekről van tudomása, visszaemlékezett arra is, hogy korábban a harmadrendű vádlott hogyan dicsekedett azzal, hogy milyen szolgálatokat tett Doráéknak.

„Alföldi mindig dicsekedett, hogy ha mi tudnánk, milyen munkákat csinált Doráéknak... El se hinnénk, és hogy ők ezekért életük végéig hálásak lesznek neki”

– jegyezte meg Alföldi László számlájára.

Alföldi László

A kihallgatás végeztével a vádlottak is hozzászóltak az elhangzottakhoz. Az előző titkos tanúhoz hasonlóan ifj. Dora Ferenc ezúttal is kijelentette: ismeri a tanú kilétét, és hangosan ki is mondta a férfi teljes nevét. Ifj. Dora úgy véli, hogy a tanú csak járkál föl-alá a környéken, hogy információkat gyűjtsön, azokat összefüggéstelenül összeilleszti, és ezeket a kitalált történeteket adja elő.

„Nem mond igazat, és azt kell, hogy mondjam: őrült” – hangsúlyozta ifj. Dora Ferenc.

Alföldi László még ennél is egyszerűbb magyarázatot adott arra, miért vallott ellene a kihallgatott személy. Úgy véli, az az oka a terhelő vallomásnak, hogy a tanútól egykor „átvette” a barátnőjét.

„Ezért beszél ellenem. Hazudik”

– reagált a tanúvallomásra Alföldi.

Az alsóhatári maffiaper március 24-én további tanúk kihallgatásával folytatódik.

(db)