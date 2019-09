Fej fej mellett a Híd és az MKP, Ficóék meg magasan a legnépszerűbbek

A legerősebb kormánypárt népszerűsége bebetonozódott, képtelen elmozdulni a 20 százalék körüli tartományból. A magyar szavazatokra számot tartó pártok támogatottsága kiegyenlítetté vált, a mandátumküszöb alatt tanyázik vállvetve a Híd és az MKP is.

A JOJ TV számára készült felmérésből az is kitűnik, hogy bár a PS/Spolu formációhoz képest Andrej Kiska pártját kevésbé támogatják, de a két tömörülés vezetői közül az exállamfő népszerűbb Michal Trubannál.

A Robert Fico vezette kormánypárt tetszési indexe 20,3 %, de ez a szlovákiai viszonyokhoz képest aránylag magas érték, tekintve, hogy a második helyezett PS/Spolu csupán 13,2 százalékot tud elkönyvelni. A tragédia az, hogy pont ennyien támogatják a Marian Kotleba irányította ĽSNS-t is. Andrej Kiska Za ľudí nevezetű pártja 8,6 százalékot ért el, megelőzve négy olyan tömörülést, amelyiknek szinte azonos a támogatottsága: OĽANO 7,4 %-ot, az Sas 7,2 %-ot, az SNS 7,1-et a KDHpedig 6,9% százalékot gyűjtött be a Polis ügynökség felmérése szerint. A Boris Kollár vezette Sme rodina szénája nem áll rózsásan, most 5,3 százaléknyian szavaznának a gyerekgyáros politikus pártjára.

A Bugár Béla irányította Híd most sem tudta átlépni az 5 százalékos mandátumküszöböt, mindössze 4,2 százalékot zsebelt be. Ez éppen 0,1 tizeddel több, mint a tarkójára lihegő MKP, amelyik értelemszerűen 4,1 százalékon áll.

A jelenlegi kormánykoalíciónak így összesen 46 képviselője lenne (34 Smer, 12 SNS), amihez ha hozzácsapnánk a Kotlebáék által megszerezhető 22 mandátumot, hármójuknak akkor sem jönne össze az egyszerű többség a törvényhozásban.

A felmérésből az is kiviláglik, hogy ki lenne az ellenzék "vezérbikája": Andrej Kiska exállamfő magasan veri Michal Trubant. Míg a korábbi elnököt 31,6 százaléknyian favorizálják, Trubant csupán 11,4 százaléknyian.

(noviny.sk)