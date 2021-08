"Fekete öves" politológus az, aki kitalálja, melyik a legnagyobb hazai párt, és melyiknek a komplett tagsága fér el egy Trabantban

A hazai politikai pártok között találunk olyat, amelyik tíznél is kevesebb taggal büszkélkedhet. Az egyik ilyen szervezet korábban vezető kormánypárt volt. De van ennél is érdekesebb adat a szlovákiai tömörülések taglétszámával kapcsolatban.

Mikuláš Dzurinda - TASR

Pár napja szemezgettünk a pártok által benyújtott éves beszámolókból, de ebben az adathalmazban még mindig találni olyan információt, ami elsőre roppant furcsának tűnik. Ilyen "kis színes" például, hogy a legtöbb párttagja egy aránylag ismeretlen szervezetnek van, mégpedig a Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku nevezetűnek. Ez a néppár 15 106 tagot számlál, azaz többet, mint amennyien erre a tömörülésre szavaztak a tavalyi parlamenti választáskor. 2020 februárjában 8191voksot gyűjtött be a "legnagyobb" hazai párt, amelyik a tagság száma kategóriában még a Smernél (13 284) is izmosabb. Az MKP is erősnek számít ebben a mezőnyben a maga 8899 tagjával. Aztán következik a KDH (7158), utána a Híd (5516) majd az SNS (3469). Érdekesség az is, hogy az első hat "legnépesebb" pártból csupán egy, a Smer került be a parlamentbe.

A parlamenten kívüliek csapatát a kommunisták is erősíthetik mind az 1802 tagjukkal együtt. A parlamenti pártok közül az "ezren felüliek" bandáját a Smerrel együtt a Marian Kotleba pártja, a ĽSNS (1272) alkotja. Hiszen a Sme rodinának csupán 696 "embere" van, a Za ľudíban mindössze 672-en tudnának párttagkönyvvel integetni, az SaS 229 rokonszenvezőjére számíthat, míg a legerősebb kormánypárt, az OĽANO szekerét még mindig csak 45 polgártársunk tolja.

De még egy OĽANO-s kongresszus is, - ahova összetrombitálják az összes párttagok - tömegnyomor lehetőségét hordozza magában ahhoz képest, mennyi tagot tud felmutatni az egykor legerősebb kormánypárt, az SDKÚ-DS. A 2000-ben Mikuláš Dzurinda által megalapított pártnak tavaly év végén összesen négy, azaz 4 kitartó tagja volt.

(TASR/para)