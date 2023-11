Fekete víz borzolja a kedélyeket Ollétejedben, a Dron bírságokra számíthat

Napok óta képek keringenek a Facebookon arról, hogy a Dunaszerdahelyhez tartozó Ollétejed határában működő Dron Industries telephelyén tárolt, gumifeldolgozás melléktermékeként keletkező kokszot a múlt pénteki nagy mennyiségű csapadék belemosta a közelben folyó kanálisba. Az esettel a hatóságok is foglalkoznak, de megkérdeztük a céget is.

A Facebookon közzétett fotók, melyeket szerkesztőségünkbe is eljuttattak, azt követően születtek, hogy az eső belemosta a kokszot a csatornába

„Ezt így nem lehet csinálni. Az ollétejedi egy olyan ipari része a járásnak, ami a harmadik világ országainak szintjén van. Ha modern országot akarunk modern iparral és létesítményekkel, akkor az ilyeneket előbb-utóbb fel kell számolni. Ez már nem éri el a 21. században megkövetelt színvonalat”

– fakadt ki megkeresésünkkor Michal Deraj, a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal elöljárója.

Kifejtette, a Szlovák Környezetvédelmi Felügyelőség a múlt heti eset után járt a Dron Industries telephelyén és kontrollmintát vettek a vízből, a járási hivatal környezetvédelmi szakosztálya pedig már mintegy másfél-két hónapja vizsgálódik.

Ollé Mónika, aki ollétejediként és aktivistaként 2019-ben is az egyik leghangosabb ellenzője volt a gumifeldolgozó kétes működésének, elárulta, hogy nyár végén már több lakos is felfigyelt azokra a kokszhegyekre, amelyek kikerültek a cég telephelyén lévő épületekből tulajdonképpen a szabad ég alá. Akkoriban tettek is bejelentést a járási hivatalnál, amit maga Deraj is megerősített.

„Elrendeltem egy felügyeletet, amely során konfrontálták a céget a hivatal által kiadott engedélyekben foglaltakkal. Ennek a vizsgálatnak az eredményeit most összegzik a környezetvédelmi szakosztályon, és a cég hamarosan bírságra számíthat” – szögezte le az elöljáró, hozzátéve, a koksz tárolása a szabad ég alatt semmiképpen sem felel meg az előírásoknak.

„Miután megkaptam a képeket arról, hogy az eső kimosta a kokszot a vízbe, azt mondtam, emellett már nem lehet szó nélkül elmenni” – emlékeztetett Ollé Mónika.

Pénteken érdeklődtünk a Dron Industriest vezető Farkas Lászlónál is, hogy mégis mi történt, ő viszont először is perrel fenyegette azokat, akik bejárnak a telephelyükre és képeket készítenek.

„Azért előbb utóbb baj lesz abból, ha bejárkálnak az udvarunkba, innen üzenem, hogy ne igen járkáljanak oda, mert törvényt sértenek” – fogalmazott.

Ezután az október utolsó péntekén lezúduló nagy mennyiségű esőt okolta a történtekért.

„Ha ilyesmi történik, amire senki se számít, akkor le kell venni a cég fejét?” – kérdezte.

Nem sokkal megkeresésünk után a cég Facebook-oldalára is kikerült egy nyilatkozat, ami többé-kevésbé azt tartalmazta, amit Farkas nekünk is elmondott.

„Pénteken a hatalmas mennyiségű eső miatt az üzem területén lévő víztisztító berendezés eldugult, így sajnos a szomszédos raktárok elé folyt a víz, amiben megtalálható volt a szénfrakció. A hivatalos szervek (SIŽP) a bejelentés alapján kivonultak az érintett kanálishoz és mintát vettek. A vizsgálat folyamatban van” – írták többek között.

Farkas kérdésünkre elismerte, hogy miután eldugultak a filterek a lezúduló víz által kimosott koksszal, az udvarukon és az úton hömpölygő szennyezett víz a belekerült a kanalizációba, onnan pedig a kanálisba.

„A hivatalos szerv (SIŽP) utasítása alapján elvégeztük a megfelelő munkálatokat. Megtisztítottuk az út felületét, a lefolyó csatornákat, illetve a kanálist az ott megjelenő szénfrakciótól. A hasonló esetek elkerülése érdekében megtettük az óvintézkedéseket. Az utólagos fizikai ellenőrzés elvégzése után megállapítható, hogy a kanálisba folyó víz nem tartalmaz szénfrakciót” – áll a közleményükben.

Hangsúlyozták továbbá a közlemény végén, hogy a múlt pénteken lezúduló hatalmas mennyiségű csapadék kezelésére senki nem volt felkészülve. Kérdés persze, hogy mindez megtörtént volna-e, ha a mellékterméket megfelelően tárolják. Kérdeztük arról, hogy ennek folyományaként visszakerül-e tető alá az anyag, de azt mondta, hogy nem tervezik.

„Azért került ki a boxokból, mert azokat kiadtuk bérbe” – húzta alá. Elmondta azt is, hogy a melléktermék eladásra kerül, fűtőanyagként ugyanis tovább hasznosítható.

„Azt kell tudni, hogy ez a történelmi raktárkészletünk, ami az elmúlt 5-7 év alatt keletkezett. A régi készleteinket adjuk el. Ebből a régi készletből van még sok, de sajnos az eladás lassabban megy, mert a szlovák törvények szigorúbbak. Bizakodóak vagyunk, mert az elmúlt másfél hónapban sok elment, és ha nem esett volna az eső, akkor 500 tonnával már kevesebb lenne az udvaron” – magyarázta Farkas.

Megkérdeztük, hogy mennyi van még hátra. „4-5 ezer tonna” – válaszolta. Reményei szerint 2-3 hónapon belül ez eltűnhet az udvarukról.

Michal Deraj még elmondta, hogy bizonyára az SIŽP is bírságot szab ki a cégre, majd kapnak egy határidőt, amikorra meg kell szüntetniük ezt az állapotot, tehát hogy nem megfelelően tárolják a mellékterméket.

„Ha nem távolítják el addig, akkor még nagyobb bírságot kaphatnak. Nem lehet ott a végtelenségig” – fogalmazott.

A vizsgálattal kapcsolatban érdeklődünk a környezetvédelmi felügyeletnél és a rendőrségnél is.

