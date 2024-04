Feketeleves, vagyis vörös

Miután Fico megnyerte az elnökválasztást – anélkül, hogy indult volna... – és a Hlas pártot, amely akár önálló marad, akár beolvad a Smerbe, a jelek szerint őt fogja szolgálni, már semmi oka, hogy a szebbik arcát mutogassa.

Az ukrán kormányfő, Denisz Smichal és Robert Fico - TASR

Illetve a szebbiknek véltet, mert akinek van szeme, az már eddig is látta: egyik arca sem szép.

Jöhet a népszerűtlen feketeleves. Fico Pellegrini mellé állt magyarjai hálából a szavazatokért kapnak egy jogszabályt, mely szerint majd külföldről pénzelt spionokként lesznek számon tartva… De kit érdekelnek itt a magyarok… (Forró is egyeztetett az oktatási miniszterrel, aminek a végén semmiről sem tudott beszámolni, de az a semmi legalább nagy.)

Olyan is lesz, ami egyaránt, mindenkit sújt majd nemzetiségre és politikai meggyőződésre való tekintet nélkül.

Persze, értjük, ahol nincs pénz, ott nincs pénz. Vagy kitermeli valaki, vagy el kell valakitől szedni. Márpedig Szlovákiában az állam nem termel pénzt, nincsenek kiterjedt állami olajmezőink, a közlekedési infrastruktúrának nevezett utak, folyók és vasutak saját maguk fenntartását sem fedezik a díjaikból, az állami vállalatok többsége vagy ráfizetéses, vagy egyszerűen keveset produkál ahhoz, hogy a költségvetést elvigye a vállán. Így aztán a feketeleves nálunk vörös lesz.

A régi bolsevik szellemben fogja az állam kizsebelni a polgárait, mert újra kell osztani a zsét. Egy csomó kisebb díjat (pl. az okmányokét) már megemelt az állam, vagyis Fico.

Nyugaton is vannak adók. Csak valahogy az a „mocskos, rohadó, imperialista nyugat” fejlődik is, mert az állami újraelosztás relatíve korrekt, logikus, az adók pedig nem fojtják meg, jobb esetben nem is deformálják nagyon a piacot. Magyarul, hagyják az embert pénzt termelni: legyen miből adóznia. És csak annyit vesznek el tőle, amennyivel nem szegik kedvét, nehogy elmenjen máshová pénzt csinálni és adózni.

Ez itt nem így lesz. Oké, a tesztüzemben még csak a cukros üdítők és a dohánytermékek fogyasztóin próbálgatja Fico, mit bír el a nép. Viszont jól tudja ő, végeinken sokáig tart a türelem, megszoktuk a csóróságot, elég messzire el lehet menni a lakosság terhelésében. És ugye eszméletlen stex hiányzik a költségvetés konszolidációjához.

Ja, hogy ez a kormány szociális biztonságot, olcsó kaját és a béke nevében ukránellenes politikát ígért (értsd: Ukrajna nyugati integrációja ellenit)?! Kit érdekel.

Kedves „békepárti” adófizetők, nektek mondom: ma beszélte meg a ti Ficotok az ukrán kormányfővel a kseftet.

Senki se örüljön, Fico nem egy kapura játszik, nem egy arca van. Egyik se szép.