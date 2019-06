Fél évszázad után felújították a füleki Klubot - ismét kulturált beltere lett a kultúrpalotának

Az ünnepségen a város vezetésén és a nagyközönségen kívül részt vett Ravasz Ábel romaügyi kormánybiztos, Alexandra Pivková, Losonc város polgármesternője és a Nógrádi Városok és Falvak Társulása elnöknője, Branislav Hámorník a Losonci Járási Hivatal elöljárója, valamint a régió kulturális életének számos képviselője is.

A Klub felújítása az önkormányzat egyik legnagyobb projektje volt az utóbbi években. 2015-től emberek nagy létszámú csapata dolgozott intenzíven rajta. A négy szakaszból eddig kettőt fejeztek be. A városnak ez összesen mintegy 1,5 millió euróba került.

„Az első szakasz 2017-ben zajlott, amikor felújítottuk és szigeteltük az épületen a tetőt. A munkák 132 ezer euróba kerültek, melyhez az SZK Környezetvédelmi Minisztériuma 95 ezerrel járult hozzá a Környezetvédelmi Alapból“

‒ pontosította Agócs Attila polgármester.

A második szakasz az épület belső terének komplex felújítása volt, amely az utóbbi évben valósult meg. Ezen belül felújították az enteriőrt a színház- és táncteremmel együtt, és kicseréltek minden ajtót és ablakot.

„Tekintettel az épület nagyságára, hatalmas mennyiségű kábelt és vezetéket kellett kicserélnünk. Teljesen új a villanyvezeték, a központi fűtés, a víz- és csatornavezeték“

‒ sorolta a polgármester. A második szakasz költségei közel 1,4 millió euróra rúgnak. Abból 135 ezret a fejlesztési akciótervből szerzett az önkormányzat, 802 ezret hitelből finanszírozott, a fennmaradó mintegy 460 ezret pedig saját költségvetéséből ruházta be a város.

„A teljes befejezéshez még két szakasz hiányzik. Az egyik ez év nyarán valósul meg, amikor összesen közel 160 ezer euróért megvásároljuk a színházterem audiovizuális és színháztechnikáját a színpadi világítással. Az utolsó szakaszt a homlokzat felújítása jelenti majd közel 250 ezer euróért, melyet a jövő évben tervezünk kivitelezni. Akkor lesz az épület komplett felújítva összesen közel két millió euróért. Remélem, hogy ezt követően a kultúrházunk nem csupán a legnagyobb, hanem egy időre a legszebb is lesz a környéken“

‒ fűzte hozzá a polgármester.

Az épület átadása a Városi Művelődési Központ igazgatónőjének, Illés Kósik Andreának is egy bonyodalmas év lezárását jelentette. „A széleskörű felújítás miatt el kellett hagynunk a Klubot a csoportjainkkal, a Közösségi Központtal és a többi bérlővel együtt, és egy évig provizórikus helyiségekben működtünk. Még mindig sok feladat vár ránk, be kell biztosítanunk a színháztechnikát, a bútorokat. De az épület már most kezdi teljesíteni a küldetését, s nagy örömünket leljük benne“ ‒ nyilatkozta az igazgatónő. Amint még hozzátette, a csoportok és az irodák a legközelebbi hetekben fokozatosan megkezdik a visszaköltözést az eredeti helyükre.

„Szeptemberben már teljes lendülettel akarunk itt működni mindnyájan“

‒ zárta szavait.

Mikuš Kovácsová Klaudia, a város szóvivője